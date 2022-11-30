Колокола на Ратуше начали исполнять рождественские мелодии
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В среду, 30 ноября, колокола Рижской ратуши начнут исполнять специальную программу, подготовленную к Рождеству и Новому году.

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Как обычно, мелодии в аранжировке композитора Мартиньша Браунса будут звучать с девяти утра до одиннадцати вечера, причем каждый час будет звучать фрагмент нового произведения.

В программе импровизации латышской и мировой классики, а также аранжировки популярных мелодий, таких как "Да здравствует снег" Арвидса Жилинского и "Елочка" Айнарса Вирги.

В прошлом году колокола играли специальную подборку мелодий в аранжировке композитора Мартиньша Браунса. Композитор сотрудничал с Рижской думой с момента установки колоколов на Ратуше в 2006 году, создавая для них разнообразные музыкальные программы. Он ушел из жизни 24 ноября прошлого года.

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