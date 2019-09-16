Комитет РД выделил землю под обзорную вышку в Межапарке, с которой будет видна вся Рига

Комитет городского имущества Рижской думы одобрил передачу муниципальному предприятию Rīgas meži территории Межапарка площадью 10 775 квадратных метров, чтобы построить там обзорную вышку высотой 40 метров и прогулочную тропу, которая будет проложена на высоте 25 метров — "между верхушек деревьев", сообщает LETA.

Два земельных участка площадью 9368 и 1407 квадратных метров будут переданы Rīgas meži на 30 лет. Предприятие обещает, что с обзорной башни будет открываться вид на всю Ригу.

Тропа, в свою очередь, обойдется в примерно 5 миллионов евро. Окупить вложения Rīgas meži планирует в течение 5-7 лет, при условии, что в год будет примерно 200-250 тысяч посетителей. Для взрослых билет будет стоить 10 евро. Rīgas meži на строительство дороги возьмет кредит и деньги городского бюджета останутся нетронуты.