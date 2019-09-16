Комитет РД выделил землю под обзорную вышку в Межапарке, с которой будет видна вся Рига
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Комитет городского имущества Рижской думы одобрил передачу муниципальному предприятию Rīgas meži территории Межапарка площадью 10 775 квадратных метров, чтобы построить там обзорную вышку высотой 40 метров и прогулочную тропу, которая будет проложена на высоте 25 метров — "между верхушек деревьев", сообщает LETA.

Два земельных участка площадью 9368 и 1407 квадратных метров будут переданы Rīgas meži на 30 лет. Предприятие обещает, что с обзорной башни будет открываться вид на всю Ригу.

Тропа, в свою очередь, обойдется в примерно 5 миллионов евро. Окупить вложения Rīgas meži планирует в течение 5-7 лет, при условии, что в год будет примерно 200-250 тысяч посетителей. Для взрослых билет будет стоить 10 евро. Rīgas meži на строительство дороги возьмет кредит и деньги городского бюджета останутся нетронуты.

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Rīgas meži Аэропорт "Рига" Межапарк Рига
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