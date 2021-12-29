"Ковиду" назло: 20 новых туристических объектов, появившихся в Латвии в 2021 году

Несмотря на то, что сложившиеся в мире обстоятельства продолжают влиять на туристическую отрасль в Латвии, без новинок мы все равно не остались. Новые пешеходные маршруты, интересные коттеджи и дома отдыха, отреставрированные замки и другие, не менее впечатляющие достопримечательности появились и ждут посетителей.

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При этом нельзя сказать, что какая-то часть Латвии была богата на новые проекты, а какая-то – нет. Обновляли, реставрировали и создавали новое по всей Латвии – от Латгалии до Курземе. В Кемери, наконец-то, обновили парк Кемерского санатория и, хотя само здание, по-прежнему, стоит нетронутым, парк и водонапорная башня сильно похорошели.

В Крустпилсском замке отреставрировали Большой зал, а Новый Сигулдский замок так и вообще преобразился. Но если в предыдущих двух случаях реставрировали помещения внутренние, то Прейльское поместье претерпело изменения снаружи. Правда, восстановительные и реставрационные работы еще не закончились, но свет в конце туннеля уже виден.

В Латгалии появились две новых пешеходных тропы, а около Вентспилса открылся новый объект военного наследия - башня 46-й батареи береговой охраны. В Салдусе установили семь бронзовых скульптур, а в Рундальском замке, наконец-то, появился аудиогид.

Ну и, наконец, стоит заметить, что в нынешнем году в разных частях Латвии стали появляться новые дома отдыха и коттеджи.

Ниже можно прочитать подробнее про каждый из вышеупомянутых новых туристических объектов и найти еще несколько новых:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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