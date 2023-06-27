Крутой берег Странте-Ульмале, где можно наблюдать сказочные закаты
Foto: Kristīne Austere

Крутой берег Странте-Ульмале считается одним из самых живописных и уникальных в Латвии. Он очаровывает нетронутой, дикой природой и сказочными закатами – романтическое место, где атмосфера меняется в зависимости от времени года и погоды, рассказывает руководитель центра туристической информации в Павилосте Анта Либиете.

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Крутой берег Странте-Ульмале – это охраняемый природный объект, который начинается в нескольких километрах к северу от Павилосты в южной части залива Лабрагс. Крутой берег Курземе простирается на несколько десятков километров и местами достигает высоты в 16 метров, но именно участок Странте-Ульмале имеет самые впечатляющие и необычные крутые формы.

Крутой берег Странте-Ульмале, где можно наблюдать сказочные закаты
Foto: Pāvilostas tūrisma informācijas centra arhīvs

В отличие от крутого берега в Юркалне, где есть лестницы и смотровые площадки, берег Странте-Ульмале почти не тронут цивилизацией. Поэтому доступ к нему с дороги ограничен, и не всегда можно оставить машину на обочине и пойти насладиться уникальной природной территорией.

Крутой берег Странте-Ульмале, где можно наблюдать сказочные закаты
Foto: Anta Lībiete

Либиете рекомендует оставить машину у библиотеки Ульмале и, следуя по прилегающей тропинке и не мешая соседям, отправиться наблюдать за удивительным природным образованием. Это медитативное место, где можно насладиться величием природы, с ее заросшими крутыми берегами, прибрежными меловыми пещерами и галькой под ногами, обещает Либиете.

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