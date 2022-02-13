Куда отправиться на День Валентина: три очень необычные идеи для романтического свидания

Когда полки магазинов начинают наполняться конфетами, воздушными шарами и прочими безделушками в форме красных сердечек, то становится понятно – совсем скоро День святого Валентина. Можно улыбаться и с пренебрежением относиться к этому празднику, можно с энтузиазмом его отмечать, но одно совершенно ясно – это отличный повод для романтического свидания. Но куда пойти в День Валентина, если стандартная программа в виде кино, шампанского и красных роз вас совершенно не привлекает? Вот несколько идей для немного более необычного праздника.

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Наблюдение за самолетами в Скулте

Самолеты всегда ассоциируются с романтикой в самом широком смысле этого слова. Они словно приглашают вас помечтать о далеких землях за горизонтом, бесконечных приключениях и всей красоте, которую может предложить жизнь. Так почему бы не помечтать вместе?

Одно из лучших мест, где можно понаблюдать за самолетами и помечтать об экзотическом путешествии, находится в Скулте в Марупском крае. Рядом с Рижским музеем авиации у ограждения аэропорта "Рига" создана насыпь, которая стала популярным местом для споттинга.

Отсюда открывается прекрасный вид на территорию аэропорта, а прямо напротив находится взлетно-посадочная полоса, откуда можно увидеть взлетающие и садящиеся самолеты. Возможно, вам придется немного подождать, пока в небе появится первый самолет, но приземления и взлеты того стоят. В целях "безопасности" рекомендуется взять с собой термос с ароматным и согревающим напитком.

Foto: Solveiga Kaļva

Наблюдать за самолетами можно почти в любое время суток: утренние сумерки придают всему происходящему некий налет волшебства, яркое солнце днем позволяет рассмотреть, что происходит в аэропорту, а закат делает процесс особенно романтичным. Довольно необычно аэродром выглядит после наступления темноты, когда он украшен тысячами светящихся огней.

Foto: Solveiga Kaļva

Самый удобный способ добраться до места для споттинга это ввести словосочетание "lidmašīnu vērotava" в любое навигационное приложение. Найти место для машины у вас не составит труда. В теплый день место может стать идеальным местом для романтического пикника, а в более холодный и зимний день вы сможете понаблюдать за самолетами из салона автомобиля. Если машины у вас нет, то садитесь на автобус N43 и езжайте до конечной остановки "Скулте". Дальше придется пройти пешком, но небольшая прогулка только пойдет на пользу.