Куда отправиться на выходные: 10 идей для прогулок около моря

Завтра нас ждут выходные и если вам не по нраву гулять по лесным тропам, то самое время организовать себе прогулки вдоль берега моря.

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Неторопливую прогулку по морю можно совместить с осмотром достопримечательностей, а также изучением приморских городов и поселков. Можно даже далеко от Риги не уезжать, в Царникаве и Гаркалне есть несколько хороших троп, по которым можно неспешно прогуляться и выйти к морю. Среди других вариантов – прогулки по Рагациемсу, Энгуре, Лачупите, поездка в Рою. Выбирайте то, что вам нравится больше – и в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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