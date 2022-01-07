Куда отправиться на выходные: 10 идей для прогулок около моря
Foto: Sanita Muceniece

Завтра нас ждут выходные и если вам не по нраву гулять по лесным тропам, то самое время организовать себе прогулки вдоль берега моря.

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Неторопливую прогулку по морю можно совместить с осмотром достопримечательностей, а также изучением приморских городов и поселков. Можно даже далеко от Риги не уезжать, в Царникаве и Гаркалне есть несколько хороших троп, по которым можно неспешно прогуляться и выйти к морю. Среди других вариантов – прогулки по Рагациемсу, Энгуре, Лачупите, поездка в Рою. Выбирайте то, что вам нравится больше – и в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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ФОТО. Пешком к морю: прогулка по двухкилометровому променаду в Царникаве 

ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей 

ФОТО. Зима на Белой дюне в Саулкрасты 

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Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы 

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Зимний маршрут: Путешествуем по Курземскому побережью (ФОТО) 

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ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю 

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ФОТО. Осенняя прогулка по природной тропе вдоль реки Роя 

ФОТО. В Лачупитском дендрарии появились новые дорожки, зоны для отдыха и детская площадка 

ФОТО. Приятная осенняя прогулка: Рагациемский привоз, откуда раньше рыбаки уходили в море 

ФОТО. С высоты птичьего полета: Красивый морской берег Энгуре 

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Природная тропа Энгурес Видземе Царникава Активный отдых Курземе Саулкрасты
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