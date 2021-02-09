Топ-10 фантастических домиков в Латвии, где можно отдохнуть от повседневной суеты

Те, кто любит путешествовать по Латвии и останавливаться в интересных и необычных местах, прекрасно знают, что бронировать такое место приходится сильно заранее. Бронь на будущий туристический сезон уже открылась, но свободные даты расходятся как горячие пирожки и ждать зарезервированного времени, порой, приходится по полгода. Как говорится: "кто первый встал – того и тапки". Именно поэтому Тургид предлагает вам посмотреть на фантастические дома для ночлега в Латвии и подумать о своем следующем отпуске.

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Домик в Сейском крае

Чуть больше года назад на берегу Петерупите в Сейском крае появился небольшой симпатичный домик (заглавное фото). Two Black Cabins своими руками построили его владельцы Юрис и Лига. Как объясняет Лига, все было сделано их собственными руками – от фундамента до дверей кухонных шкафов и каждой детали, которую можно увидеть в доме. Даже "ванную" на террасе рядом с домом Юрис сделал самостоятельно.

В доме большие окна, из которых открывается вид на еловый лес и небольшую речку. Недалеко от дома также находится озеро Пабажу с ухоженным пляжем, а рядом с домом в лесу семья сейчас строит Бобровую тропу. В 10 километрах от гостевого домика –Саулкрасты.