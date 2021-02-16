Планируем на лето: Шесть интересных гостевых домов в окрестностях Тукумса

Совсем недавно Тургид рассказывал от десяти интересных коттеджей в Латвии, в которых можно неплохо отдохнуть предстоящим летом (если, конечно, там все еще остались места). А сейчас мы решили повнимательнее посмотреть на окрестности Тукумса, где не просто находится довольно много домов отдыха, но и расположены они в относительной близости к Риге.

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Zušu sēta



Дом отдыха Zušu sēta (заглавное фото) – это недавно построенный комфортабельный домик, расположенный у самого моря в Берзциемсе. В домике три спальни, три ванные комнаты и полностью оборудованная кухня со всем необходимым. Уникальным домик делает еще и его окружение – озеро Энгуре, Рижский залив и природный парк, где можно отлично провести время. При этом здесь же рядом расположены остановка общественного транспорта, магазин, несколько ресторанов.

Подробнее про дом можно почитать и посмотреть ЗДЕСЬ.

Адрес: Zuši, Берзциемс, Энгурская волость, Энгурский край.

Телефон: 29130223