Планируем на лето: Шесть интересных гостевых домов в окрестностях Тукумса

Совсем недавно Тургид рассказывал от десяти интересных коттеджей в Латвии, в которых можно неплохо отдохнуть предстоящим летом (если, конечно, там все еще остались места). А сейчас мы решили повнимательнее посмотреть на окрестности Тукумса, где не просто находится довольно много домов отдыха, но и расположены они в относительной близости к Риге.
Zušu sēta
Дом отдыха Zušu sēta (заглавное фото) – это недавно построенный комфортабельный домик, расположенный у самого моря в Берзциемсе. В домике три спальни, три ванные комнаты и полностью оборудованная кухня со всем необходимым. Уникальным домик делает еще и его окружение – озеро Энгуре, Рижский залив и природный парк, где можно отлично провести время. При этом здесь же рядом расположены остановка общественного транспорта, магазин, несколько ресторанов.
Подробнее про дом можно почитать и посмотреть ЗДЕСЬ.
Адрес: Zuši, Берзциемс, Энгурская волость, Энгурский край.
Телефон: 29130223
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