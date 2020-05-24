"За Христа и пряности!" - говорят, именно так в далеком 1498 году берега Индии встречали португальские моряки, приплывшие туда во главе с Васко до Гамой. Эпоха великих географических открытий принесла человечеству не только новые знания, но и новых торговых партнеров – из Азии, Америки и Африки. Почти через 150 лет торговлю с далекими странами решил развить и глава одного небольшого и не слишком могущественного герцогства в Европе. И это ему почти удалось.

Этим предприимчивым человеком был Якоб фон Кетлер - герцог Курляндский, которому мы обязаны не только сохранением герцогства Курляндского на карте мира, но и практически поголовной индустриализацией страны, которая до этого ни в чем подобном замечена не была.

Владелец заводов, газет, пароходов...

Но обо всем по порядку. Родившийся в 1610 году, Якоб Кетлер практически сразу же остался без матери: она умерла через месяц после родов. С одной стороны – не самое удачное начало. Но с другой – маленького мальчика, едва он только подрос, отправили к родственникам в Европу, которые не поленились и обеспечили Якобу отличное образование в университетах Ростока и Лейпцига.

Впрочем, сам будущий герцог был этому только рад. У него появилась огромная библиотека на большинство интересовавших его тем: там встречались книги по географии, истории, медицине, механике, фортификации, военной науке, политике и юридическому праву. Якоб разговаривал на немецком, латышском, шведском, русском, французском и еще паре-тройке европейских языков. Да и вообще слыл человеком, который умеет и может применять все свои энциклопедические знания на практике.

Итог их применения говорит сам за себя – при Якобе в Курляндии действовали 17 литейных заводов, 17 лесопилок, 10 шерстяных и 85 льняных фабрик, 14 цехов по производству селитры, 10 смоляных и дегтярных заводов, 10 стекольных заводов, 20 кирпичных и 10 бумажных. А еще он "немножечко шил" – паруса для кораблей.