Планируя новое путешествие, мы часто прислушиваемся к опыту друзей, знакомых или коллег. Нам также помогают и интернет-ресурсы – блоги, официальные туристические порталы стран и специальные туристические мобильные приложения. Интересно, что интернет-ресурсы говорят о Латвии? Что путешественники из других стран рекомендуют посетить в нашей стране? Мы нашли отзывы о любимых туристами достопримечательностях на порталах TripAdvisor.com, latvia.travel, в блогах путешественников, видеоотзывах и в беседе с Латвийской ассоциацией туристических агентств и операторов (ALTA).

Начнем с латвийских рекомендаций. На сайте Департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития travel.latvia сообщается, что Национальный парк Гауя занимает первое место в списке десяти самых популярных мест отдыха в Латвии, за ним следует природный парк Тервете и средневековый городок Кулдига. Национальный парк Кемери занимает четвертое место, Турайдский музей-заповедник – пятое, Цесис – шестое, Рундальский замок и музей – седьмое, Лиепая – восьмое, Даугавпилс – девятое, а замыкает список Вентспилс. Следует отметить, что в этот список самых популярных направлений не входит, например, Рига, которая благодаря своему архитектурному наследию находится в первых рядах зарубежных рейтингов.

Исполнительный директор ALTA Астрида Труповниеце говорит, что с точки зрения туроператоров среди самых посещаемых иностранцами мест лидирует столица, за ней следуют Сигулда и Цесис, на третьем месте – Бауска и Рундале, на четвертом месте - Кулдига, а на пятом месте - Лиепая. Она поясняет, что в целом предложение туроператоров, обслуживающих иностранных туристов в летнем туристическом сезоне 2022 года, в основном осталось таким же, как и до пандемии, потому что большинство партнеров туроператоров довольно сдержанно вводят новые предложения в этом году.

"Спрос на организованный туризм вполне соответствует самым популярным туристическим направлениям в Латвии", — объясняет Труповниеце, добавляя, что отдельно стоит выделить Ригу, Старую Ригу и район югендстиля. В то же время постоянным спросом пользуется и Национальный парк Гауя с основными объектами — Турайдский замок, Сигулда и Старый город Цесиса.

Она также говорит, что почти все туристы хотят посетить Рундальский замок. Исторически Кулдига как центр региона Курземе, безусловно, является одним из самых востребованных направлений, и благодаря успешному маркетингу растет желание и готовность туристов посещать и Лиепаю. "Юрмала очень востребована в качестве дневной экскурсии, а также как место для пеших или велосипедных прогулок", — говорит Труповниеце.

Комментируя тенденции в туризме, представитель ALTA также отмечает, что некоторые туристы интересуются Латгалией и Центром Марка Ротко, "но таких предложений меньше, так как включить предлагаемую программу в логистику сложнее". В отдельный тренд можно выделить и стремление к различным гастрономическим приключениям, например, к дегустациям или посещению творческих мастерских местных ремесленников.

На всемирно популярной интернет-платформе TripAdvisor.com можно посмотреть самые популярные направления почти любой страны. На этой площадке мнение туристов учитывается не по количеству посетителей, а по отзывам о рассматриваемом объекте. А именно, чем выше рейтинг места, тем ближе оно к вершине списка.