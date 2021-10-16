Латвия глазами ЮНЕСКО: «Старушка», дуга Струве, шкаф дайн и пляски вокруг Кулдиги

На этой неделе – а если быть точными, то 14 октября – исполнилось 30 лет с того момента, как Латвия стала членом ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО (и Латвия вместе с ней) занимается многими вещами, но чаще всего мы вспоминаем про эту организацию в связи с ее списком Всемирного наследия – перечнем природных или созданных человеком объектов, которые необходимо защитить и, при этом, максимально популяризировать. Есть такие объекты и в Латвии.

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Один из них мы с вами все знаем, а второй сыграл большую роль в определении параметров Земли, ее формы и размера.

Любимая "старушка": исторический центр Риги

Старая Рига получила статус охраняемой территории более 50 лет назад, в далеком 1967 году. А через 30 лет после этого – в 1997 году – ЮНЕСКО включило ее в список Всемирного наследия.

Вот как описывается Старый город Риги на сайте ЮНЕСКО: "Рига была крупным центром Ганзейского союза, процветавшем в XIII-XV веках благодаря торговле с Центральной и Восточной Европой. Городская застройка ее средневекового центра отражает это процветание несмотря на то, что большая часть старейших зданий была утрачена в результате пожаров и войн. В XIX веке, когда Рига стала важным экономическим центром, вокруг средневекового ядра города возникли предместья, сначала с выразительными деревянными зданиями в стиле классицизма, затем – в стиле модерн (югендстиль или арт-нуво). Общепризнанно, что Рига обладает собранием самых прекрасных зданий в стиле модерн в Европе".

Foto: LiveRiga.com

Считается, что древняя Рига возникла на перекрестке современных улиц Шкюню и Калькю. Здесь находились главный храм Риги (Собор Петра), орденский замок, резиденция епископа. Очень возможно, что и городской рынок тоже работал именно здесь. С течением времени поселение "подминало" под себя соседние территории и к концу XIII века Рига стала настоящим городом, территория которого была обнесена крепостными стенами (они, к сожалению, были срыты по условиям Парижского мирного договора 1856 года).