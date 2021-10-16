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Сообразили на десятерых: Геодезическая дуга Струве
Латвия глазами ЮНЕСКО: «Старушка», дуга Струве, шкаф дайн и пляски вокруг Кулдиги
Foto: LiveRiga.com

На этой неделе – а если быть точными, то 14 октября – исполнилось 30 лет с того момента, как Латвия стала членом ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО (и Латвия вместе с ней) занимается многими вещами, но чаще всего мы вспоминаем про эту организацию в связи с ее списком Всемирного наследия – перечнем природных или созданных человеком объектов, которые необходимо защитить и, при этом, максимально популяризировать. Есть такие объекты и в Латвии.

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Один из них мы с вами все знаем, а второй сыграл большую роль в определении параметров Земли, ее формы и размера.

Любимая "старушка": исторический центр Риги

Старая Рига получила статус охраняемой территории более 50 лет назад, в далеком 1967 году. А через 30 лет после этого – в 1997 году – ЮНЕСКО включило ее в список Всемирного наследия.

Вот как описывается Старый город Риги на сайте ЮНЕСКО: "Рига была крупным центром Ганзейского союза, процветавшем в XIII-XV веках благодаря торговле с Центральной и Восточной Европой. Городская застройка ее средневекового центра отражает это процветание несмотря на то, что большая часть старейших зданий была утрачена в результате пожаров и войн. В XIX веке, когда Рига стала важным экономическим центром, вокруг средневекового ядра города возникли предместья, сначала с выразительными деревянными зданиями в стиле классицизма, затем – в стиле модерн (югендстиль или арт-нуво). Общепризнанно, что Рига обладает собранием самых прекрасных зданий в стиле модерн в Европе".

Латвия глазами ЮНЕСКО: «Старушка», дуга Струве, шкаф дайн и пляски вокруг Кулдиги
Foto: LiveRiga.com

Считается, что древняя Рига возникла на перекрестке современных улиц Шкюню и Калькю. Здесь находились главный храм Риги (Собор Петра), орденский замок, резиденция епископа. Очень возможно, что и городской рынок тоже работал именно здесь. С течением времени поселение "подминало" под себя соседние территории и к концу XIII века Рига стала настоящим городом, территория которого была обнесена крепостными стенами (они, к сожалению, были срыты по условиям Парижского мирного договора 1856 года).

По состоянию на 2021 год в Списке всемирного наследия — 1154 объекта, из которых 897 являются культурными, 218 — природными и 39 — смешанными в 167 странах-членах ЮНЕСКО. Латвию в этом списке представляет два объекта, что составляет всего 0,2% от общего количества.

Здания Старой Риги стилистически довольно разнообразны – среди них встречаются представители готики, барокко, классического стиля, эклектики и модерна. Но основными центрами притяжения в "Старушке" по-прежнему остаются Ратушная площадь, Домский собор, церковь Святого Петра, кафедральный собор Екаба и т.д. Историю каждого из них можно прочитать в проекте "Рижские маршруты", который Тургид публиковал несколько лет назад. Кстати, помимо исторического центра Риги там есть множество рассказов и о других районах столицы Латвии.

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Сообразили на десятерых: Геодезическая дуга Струве

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Латвия Екабпилс Кулдига Праздник песни Рига ЮНЕСКО
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