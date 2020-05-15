Латвия, Литва и Эстония открывают границы: что нужно знать путешественникам

15 мая страны Балтии по выражению президента Латвии Эгилса Левитса, превращаются в "маленький Шенген": после двух месяцев изоляции границы между Латвией, Литвой и Эстонией снова открываются для граждан и постоянных жителей этих стран. Жители, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

МИД Латвии в своем обращении к латвийцам подчеркивает, что правила поведения в связи с пандемией Covid-19 в разных странах могут различаться, поэтому путешественники "обязаны соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из распространения вируса". Чтобы путешествие не обернулось недоразумениями, DELFI подготовил краткую памятку для тех, кто в намерен в ближайшее время отправиться в Эстонию и Литву.

Литва: маски не обязательны, но лучше перестраховаться





Срок карантина в Литве продлен, но на этой неделе его условия были смягчены. Так, ношение защитных масок в общественных местах теперь является уже не требованием, а рекомендацией. Однако есть важный нюанс: это не значит, что маски в Литве больше не нужны.

Маску все еще обязательно надевать в местах скопления людей: под это определение литовских властей попадают экскурсии, уличная торговля, рынки, остановки общественного транспорта и любые закрытые общественные места. В местах скопления людей, где нужно находиться долго и невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции, литовские власти требуют соблюдения этого правила, то есть иностранным путешественникам рекомендуется заранее запастись масками или респираторами. Если у вас нет возможности приобрести маску, разрешено прикрываться нос и рот платком или шарфом.

Важно понимать и то, что за время действия правила об обязательном ношении средств защиты значительная часть литовского общества уже свыклась с этим обстоятельством и продолжает носить маски в общественных местах для собственной безопасности. Причем такое социально ответственное поведение поддерживают и власти — так, на этой неделе премьер Литвы Саулюс Сквернялис призвал жителей продолжить практику ношения масок, несмотря на объявленные смягчения карантина.

На данный момент, как подчеркивает МИД Латвии, в Литве действует правило собираться группами не более пяти человек, причем должна соблюдаться дистанция в 2 метра, а время совместного пребывания ограничено 15 минутами. Исключение делается только для членов одного домашнего хозяйства, то есть людей, которые вместе проживают в одном жилище. Штраф за несоблюдение правил карантина для физических лиц — от 500 до 1500 евро.

Если вы решили посетить Литву на машине, то следует также учитывать, что эта страна открывает пункты пересечения границы постепенно. На данный момент для туристов (физические лица и частный автотранспорт) открыты Руцава-Бутинге, Гренцтале-Салочяй и Медуми-Смелине. С 18 мая к ним добавится и КПП Мейтене-Кальвяй.

Литовские пограничники имеют право отказать во въезде в страну лицам, у которых констатированы признаки высокой температуры или лихорадки. В свою очередь, за нарушение действующих в Литве правил карантина для физических лиц предусмотрен денежный штраф в размере от 500 до 1500 евро.

Эстония: острова открыты для туристов, маски не обязательны



Режим чрезвычайной ситуации в Эстонии действует как минимум до 18 мая, однако, скорее всего, будет продлен. Режим "2+2" официально не отменен, однако за его соблюдением власти следят достаточно формально. На прошлой неделе было открыто сообщение между материком и эстонскими островами — напомним, что Сааремаа стал эпицентром распространения коронавируса в Эстонии.

Носить маски в Эстонии не обязательно, так как местные эпидемиологи сомневаются в необходимости данного требования. Однако на официальном уровне соблюдение мер индивидуальной защиты от Covid-19 объявлено правилом хорошего тона. Например, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем обращении призвал население носить защитные маски и научиться самостоятельно их изготавливать — инструкции о том, как это сделать в домашних условиях, даже размещены на официальных сайтах Департамента защиты прав потребителей и Департамента технического надзора.

"В Эстонии ношение защитной маски в людных местах во время вспышек вируса должно стать социальной нормой", — пояснил эстонцам Ратас. Соответственно, и от прибывших после открытия границ в страну туристов эстонское общество ожидает того же. Поэтому прихватите с собой в путешествие запас масок или хотя бы прикрывайте нос и рот, находясь в общественных местах.

Помощь путешественнику



Что делать латвийским туристам, если они попали в какую-либо неоднозначную или неприятную ситуацию за рубежом? Для консультации и получения правовой поддержки латвийцам следует звонить на круглосуточный телефон Консульского департамента МИД +371 26337711 или писать на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv. Министерство отмечает, что связаться с диппредставительством можно в любое время суток.

Если же по возвращении в Латвию вы подозреваете, что у вас имеются симптомы Covid-19, настоятельно советуется без промедления разместиться в помещениях, полностью изолирующих вас от других, и позвонить по телефону 8303.