Латвия намерена развивать пассажирское сообщение между Ригой и Калининградом

Министерство сообщения намерено содействовать развитию пассажирских перевозок между Ригой и Калининградом. Как сообщило ведомство, в начале ноября заместитель госсекретаря Минсообщения Улдис Рейманис и представители транспортной отрасли уже участвовали в визите в Калининград делегации под руководством посла Латвии в России Мариса Риекстиньша.

Отмечается, что в рамках визита прошли встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, президентом Калининградской торгово-промышленной палаты Феликсом Лапиным, представителями порта, аэропорта и железной дороги. Представители Калининграда проявили интерес к сотрудничеству с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic, чтобы в дальнейшем полеты между Ригой и Калининградом обеспечивались и в зимний сезон.

В свою очередь, предприятие Latvijas dzelzceļš продолжит переговоры о пассажирских перевозках на маршруте Калининград-Санкт-Петербург через Латвию.

Рейманис также пригласил министра по развитию инфраструктуры Калининградской области с делегацией в следующем году посетить Латвию.