Латвия подала заявку на внесение Кулдиги в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Foto: DELFI

Латвия подала заявку на Кулдигу в Список всемирного наследия специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщила Кристине Дульбинска, глава отдела маркетинга и связей с общественностью муниципалитета Кулдиги. Заявление о выдвижении подписал министр культуры Наурис Пунтулис.

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По словам Дульбинской, идея внесения Кулдиги в Список всемирного наследия ЮНЕСКО довольно давняя – она возникла сразу после ратификации Латвией Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия еще в 1997 году.

Работа над заявкой началась в 2001 году при тогдашнем мэре Кулдиги, архитекторе по профессии, Эдгарсе Залансе. Инга Берзиня, возглавляющая самоуправление Кулдиги с 2007 года, продолжает начатое под его руководством дело и поддерживает идею внесение Кулдиги в список всемирного наследия.

Латвия подала заявку на внесение Кулдиги в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Foto: F64

Берзиня напомнила, что Кулдига с 2004 года находится в Латвийском национальном списке ЮНЕСКО. Для того, чтобы иметь возможность подать заявку на включение в Список всемирного наследия, необходимо было обустроить исторический центр города, разработать планы управления и развития, определить ценности города Кулдиги, сохранить их и целенаправленно восстановить.

Номинации в Список всемирного наследия оцениваются консультативным органом Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Решения о включении объектов в Список всемирного наследия принимает Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО с учетом рекомендаций экспертов.

В настоящее время Латвия представлена в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО Историческим центром Риги (1997 г.) и Геодезической дугой Струве (2005 г.).

Список всемирного наследия ЮНЕСКО включает важнейшие мировые объекты культурного и природного наследия особой ценности. В настоящее время в Список всемирного наследия входит 1121 объект в 167 странах мира.

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