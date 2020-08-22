1 4
Латвия на крестьянском лугу
Латвия в Латвии: три места, где можно увидеть карту страны с высоты птичьего полета
Foto: Ainars Gaidis

Латвия в Латвии? Почему бы и нет? Оказывается, в нашей стране есть несколько мест, которые с высоты птичьего полета повторяют контур карты страны.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Убедиться в том, насколько они похожи на карту Латвии, каждый может самостоятельно. Тем более что такую поездку можно легко совершить за один день - или, в крайнем случае, за выходные.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 4
Латвия на крестьянском лугу

Source

Tūrismagids

Sharing Options

0

Source

Tūrismagids

Tags

Видземе Реки и озера Смилтене Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?