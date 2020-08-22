Латвия в Латвии: три места, где можно увидеть карту страны с высоты птичьего полета

Латвия в Латвии? Почему бы и нет? Оказывается, в нашей стране есть несколько мест, которые с высоты птичьего полета повторяют контур карты страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Убедиться в том, насколько они похожи на карту Латвии, каждый может самостоятельно. Тем более что такую поездку можно легко совершить за один день - или, в крайнем случае, за выходные.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.