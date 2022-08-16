"Латыши стараются". Разочарованные Палангой литовцы заполонили Лиепаю

"Лучший курорт в странах Балтии — Лиепая", — говорят литовцы, отдыхающие в этом латвийском городе. Отдыхающие из Литвы буквально заполонили этот курорт, в выходные дни ты чувствуешь себя здесь почти как в Литве.

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Лиепая находится в 70 км от Паланги. Кажется, что этот курорт без особых усилий переманивает у Паланги отдыхающих и их деньги. Сами латыши много для этого не делают: не закупают рекламу, не вешают плакаты, кажется, вообще ничего не делают для привлечени литовцев. Этого не надо делать, поскольку сами отдыхающие из Литвы рекламируют курорт среди своих соотечественников, родственников, коллег.

Машины с литовскими номерами стоят на каждой улице города. Самое смешное, что литовцы жалуются на то, что в Латвии не говорят по-литовски. "В ресторанах не хватает только персонала, который говорил бы по-литовски, все остальное - идеально", – сказала Рута из Вильнюса. Рута из иностранных языков знает только русский, но им владеют не все латыши.

"Пляж здесь шире в 3-4 раза, меньше людей, меньше толкотни, больше порядка", — ответила Диана из Каунаса на вопрос, почему с семьей приезжает в Лиепаю четвертый год подряд. А сестра Дианы сказала, что ей в Лиепае понравилось даже больше, чем в Турции. "Паланга ни в какое сравнение не идет, это как Париж с Йонавой", — сказала Диана, нахваливая Лиепаю.

Женщину разочаровали цены и хаос в Паланге. Пугает и уровень преступности на литовском курорте. "Я не знаю, как туда еще ездят люди. В последний раз мы были там в 2017 году, нас обокрали на пляже. Украли очки от солнца, а полиция ничего не предприняла", — сказала она. "Мы были и в Юрмале, и в Вентспилсе, но там нам не так понравилось. К Лиепае у меня нет никаких замечаний", — продолжила Диана.

Foto: Edgars Pohevičs

Приехали в Лиепаю и Лина с Нерингой из Паневежиса. Они заметили, что цены здесь ниже, чем на других курортах Литвы и Латвии. "За ночь в двухместном гостиничном номере мы заплатили 45 евро, где вы видели такие цены в Литве? Точно у моря таких нет", — радовались женщины. Все пять дней отпуска они ходят поесть в местные кафе и рестораны. Цены здесь почти как в Паневежисе, но еда вкуснее: "Латыши стараются, у них хорошие рецепты, везде вкусно".

Вита, которая сейчас живет в Лондоне, также бывала здесь не раз. "Тете понравились местные парки, зеленые зоны. Здесь очень красиво, даже в Вильнюсе я не видела такого, хотя очень люблю родной город", — сказала она. "Лиепая больше Паланги, поэтому здесь поток туристов так распределяется, что не чувствуешь давки", — заметила Вита.

Отдыхающие из Литвы отмечают, что пляж в Лиепае чище и ухоженнее, чем в Паланге и Швянтои. "В Литве на курортах постоянная проблема — туалеты, а здесь они на каждом углу стоят, в Паланге мне не хватает и душей у моря, а в Лиепае они есть — современные, хорошие и бесплатные", — заметил Раймундас из Шляуляй. Его порадовала и возможность заниматься спортом на пляже.

Foto: Publicitātes foto

Отдыхающие из Литвы охотно фотографируются и у большой надписи Liepāja, им хотелось бы, чтобы что-то похожее появилось в Паланге. "Остаются приятные воспоминания, можно показать друзьям. В такую надпись стоит инвестировать", — считает Сигита из Клайпеды.

Многие отдыхающие хвалят Лиепаю за деревянные дорожки, ведущие к морю, они удобны для мам с колясками и инвалидов. Отдыхающим нравятся и кафе на пляже, где можно купить нормальные блюда, а не фаст-фуд, как в Паланге. Самые популярные кафе — Red Sun Buffet и Cukurfabrik.

В выходные дни литовцы ходят и на центральный рынок Лиепаи. "Мы арендуем апартаменты, поэтому сами готовим, это дешевле", — сказала пара из Литвы. Отдыхающие заметили, что цены здесь, почти как в Литве, но черешня и спаржевая фасоль показались им дешевле. Работники местных ресторанов говорят, что к ним приходит много литовцев. "Раньше было много россиян и белорусов, но сейчас наши основные клиенты — литовцы", — поделился официант ресторана MO Liepaja. Работницы кафе Boulangerie заметили, что большая часть приезжающих в Лиепаю литовцев не говорит по-английски, да и по-русски эти люди стараются сейчас не говорить. Тогда персонал кафе старается общаться с ними на языке жестов, и такое решение оправдывает себя.