Лестница Раунского Стабурагса временно закрыта
Foto: DELFI

Согласно информации, размещенной на сайте туристического информационного центр Смилтенского края, лестница Раунского Стабурагса временно закрыта, поскольку она находится в плохом состоянии и представляет опасность для посетителей. В ближайшее время начнутся реставрационные работы.

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Вместо лестницы создали промаркированный объезд, но все равно нужно быть очень осторожными (особенно в сырую и дождливую погоду), так как вниз ведет крутой склон, и подниматься или спускаться по нему довольно сложно. Точного времени появления новой лестницы пока нет.

Раунский Стабурагс — это выточенное родниками обнажение пресноводных известняковых пород, образовавшееся 8-10 тысяч лет назад. По данным туристического информационного центр Смилтенского края, Стабурагс покрыт более чем сотней охраняемых видов водорослей и мхов.

Это уникальный природный объект Латвии, который включен в список охраняемых природных территорий Европы.

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