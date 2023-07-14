Согласно информации, размещенной на сайте туристического информационного центр Смилтенского края, лестница Раунского Стабурагса временно закрыта, поскольку она находится в плохом состоянии и представляет опасность для посетителей. В ближайшее время начнутся реставрационные работы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вместо лестницы создали промаркированный объезд, но все равно нужно быть очень осторожными (особенно в сырую и дождливую погоду), так как вниз ведет крутой склон, и подниматься или спускаться по нему довольно сложно. Точного времени появления новой лестницы пока нет.

Раунский Стабурагс — это выточенное родниками обнажение пресноводных известняковых пород, образовавшееся 8-10 тысяч лет назад. По данным туристического информационного центр Смилтенского края, Стабурагс покрыт более чем сотней охраняемых видов водорослей и мхов.

Это уникальный природный объект Латвии, который включен в список охраняемых природных территорий Европы.