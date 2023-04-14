Летний сезон компании Tez Tour начнется 18 апреля с рейса в Анталию

18 апреля рейсом в Анталию латвийский туроператор Tez Tour в сотрудничестве с национальной авиакомпанией airBaltic начнет туристическую программу летнего сезона 2023 года.

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В этом летнем сезоне туроператор обеспечит поездки по 12 направлениям в такие страны, как Турция, Греция, Италия, Болгария, Грузия и т.д. "Мы рады, что подготовка к летнему сезону 2023 года началась, и мы можем запустить программу путешествий вместе с нашим давним партнером, национальной авиакомпанией airBaltic, и предоставить туристам возможность отдохнуть за границей", - говорит Константин Пальгов, генеральный директор Tez Tour Latvia.

В летнем сезоне в сотрудничестве с airBaltic будет выполнено 437 рейсов по популярным у туристов направлениям. Tez Tour планирует осуществлять до 5 рейсов в Турцию каждую неделю, в том числе 2 чартерных рейса по субботам.

Также после пятилетнего перерыва Tez Tour возвращает на рынок рейсы в Римини (с июня по конец августа) и на Пелопоннес (с июня по сентябрь).

"Мы видим, что для людей очень важны услуги высокого класса — более 70% путешественников, которые в этом летнем сезоне отправятся на отдых в Турцию, выбрали 5-звездочные отели и предложения "все включено", тогда как в Греции и Болгарии путешественники в основном выбирают 4-звездочные отели с полупансионом или предложения "все включено"", — делится своими наблюдениями Пальгов.

Компания планирует обслужить около 30 тысяч туристов, что на 15% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Международный туроператор Tez Tour работает в Латвии с 2002 года. Компания организует поездки в разные страны мира. Из Латвии Tez Tour осуществляет рейсы в Италию, Австрию, Испанию, Андорру, Турцию, Грецию, Египет, Кипр, Болгарию, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Кубу, Доминиканскую Республику и т.д.