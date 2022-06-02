Лето без ограничений: с 7 июня Līvu Akvaparks открывает летний пляж и начинает работу без выходных

С 7 июня в парке водных развлечений Līvu Akvaparks возобновит свою работу летний пляж, площадью 6 000 кв.м., а сам аквапарк начнет работу без выходных.

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На летнем пляже гостей развлекательного парка будут ждать:

комплекс бассейнов – развлекательный с Хитрым куполом и плавательный 25 метров длиной, с мощным противотоком для интенсивного плавания;

Хитрый купол для любителей свободы и полета, сочетающий в себе скалолазание, поиск равновесия с весёлым скольжением в воду;

для семей – Семейная горка свободного стиля, а также Водная петля и Волшебная троица, а для экстремалов – супергорка Камикадзе!;

для самых маленьких - очаровательный Остров Фонтанов, с сияющими на солнце, как бриллианты, каплями воды;

для отдыхающих – просторный пляж с шезлонгами и вкусная трапеза на террасе Пик-Ник на берегу Лиелупе;

и, конечно же, Водный скелетон – единственная горка в Līvu Akvaparks, по которой можно спускаться головой вперед.



"По сравнению с постпандемической весной мы также значительно увеличили рабочий день — с 4 до 7 рабочих дней в неделю", — говорит исполнительный директор Līvu Akvaparks Велта Ласмане. По ее словам, это было сделано для того, чтобы посетители смогли максимально воспользоваться предложениями аквапарка, пока это позволяет сделать погода за окном. Сейчас аквапарк в Юрмале по понедельникам и вторникам закрыт.

"Мы очень надеемся, что эксклюзивные аттракционы открытого пляжа аквапарка в летний сезон увеличат поток туристов в Юрмалу и парк водных развлечений", — добавила Ласмане. С 2022 года 1 марта, когда Кабинет министров Латвийской Республики снял запрет на оказание экономических услуг из-за Covid-19, аквапарк посетило на 15% меньше посетителей, чем до пандемии.

Время работы Līvu Akvaparks, начиная с 7 июня, будет выглядеть следующим образом:

Понедельник – Пятница : с 12:00 до 21:00

: с 12:00 до 21:00 Суббота : с 11:00 до 21:00

: с 11:00 до 21:00 Воскресенье: с 11:00 до 20:00



Внимание! Летний пляж традиционно будет открываться на час позже начала работы аквапарка и закрываться за два часа до конца работы аквапарка. Понятно, что время работы Летнего пляжа будет зависеть от погодных условий. В непогоду или при температуре на улице ниже 16˚С пляж будет закрыт для посетителей.