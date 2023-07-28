Лето у моря! Что предлагают отдыхающим пять курортных городов Латвии

Белый песок, мягкое солнце, коктейли в пляжном баре и другие удовольствия и развлечения, которые щедро предлагают южные курорты, можно найти и в Латвии. Только на латвийских курортах можно найти душистые сосновые леса, спокойные пешеходные тропы, уютные ресторанчики, концерты на пляжах, и расслабляющую атмосферу, которой можно наслаждаться как в жаркие, так и в прохладные летние дни.

Нас ждет последний месяц лета, а впереди еще столько всего интересного! Рассказываем, где и как отдохнуть в пяти курортных городах Латвии.

Юрмала

Юрмала, без сомнения, является одним из самых популярных курортных городов Балтии. В этом году он возродился — здесь появилось множество пляжных кафе, концертов и цветущих садов.

Александра Страмкале, сотрудница Юрмальского центра туристической информации, отмечает, что курортный город предлагает не только солнечные ванны и купание в Балтийском море, но и активный отдых в парках аттракционов.

"Посетители могут насладиться открытым водным комплексом Līvu akvaparks площадью 7 000 квадратных метров с бассейнами, фонтанами и горками. На открытой площадке есть и более экстремальные горки. Родители могут загорать и наслаждаться прохладительными напитками в барах аквапарка, пока их дети получают удовольствие от водных развлечений", — говорит Страмкале.

Любители летних приключений могут отправиться в парк Дзинтари, где расположен сетевой парк — на шестиметровой высоте между верхушками деревьев расположены лабиринты, горки, площадки для игры в мягкие мячи, сетчатые поля и туннели.

"Трассы Jūrmalas Tarzāns — это захватывающее приключение на семи маршрутах, проложенных среди деревьев, которые порадуют и взрослых, и детей. Прилив адреналина обеспечивают 89 препятствий, самые высокие из которых достигают высоты 12 метров", — говорит Страмкале.

Дом бабочек в Юрмале предлагает совершенно иной вид отдыха — здесь можно увидеть экзотических и разноцветных тропических бабочек из Южной Америки, Азии и Африки.