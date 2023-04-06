Лиелстраупский замок запускает серию экскурсий с гидом

Лиелстраупский замок начинает весну с нового предложения: экскурсий с гидом по субботам. Первая такая экскурсия состоится уже совсем скоро – 8 апреля, в 12:00.

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До недавнего времени двери замка Лиелстраупе были открыты только для избранных, скрывая от посторонних глаз древние и не очень древние тайны. Теперь же каждый может почувствовать себя первооткрывателем и, пока на замок не обрушились ветры перемен, увидеть все, что было, своими глазами.

Это новое предложение позволит вам насладиться полуторачасовым приключением в одиночку, с семьей или небольшой компанией друзей. Это также идеальное время, чтобы задать гиду кучу интересующих вас вопросов как о ранних днях существования замка, так и о более поздней жизни больницы.

Foto: F64

Стоимость экскурсии составляет 3 евро за услуги гида плюс входной билет (4 евро для взрослого, 2 евро для школьника, студента или пенсионера). Экскурсии проводятся только в том случае, если в группе не менее 10 человек. Заинтересованных лиц просим заранее зарегистрироваться по телефону +371 29464946.

Лиелстраупский замок "появился на свет" в 1263 году в качестве резиденции вассала рижского архиепископа. И это единственная сохранившаяся в Латвии постройка, которая соединяет в себе средневековый замок и церковь. Подробнее прочитать и посмотреть на замок можно ЗДЕСЬ.