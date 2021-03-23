ФОТО. Скрытое сокровище Курземе – Пелдангские пещеры
Foto: Gints Mucenieks

На берегу родника Лиепниеквалка находится один из самых необычных геологических объектов Латвии - обнажение песчаника, в котором вода вымыла нетипичный для Латвии лабиринт подземных пещер и лазов.

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Высота обнажения составляет около 5-ти метров, ширина равна 20-ти метрам. Это сложная система узких подземных пещер с пятью входами. Общая длина пещер достигает 70-ти метров — это одни из самых длинных в Латвии лабиринтов природных пещер. Его образуют одно крупное и две небольших ответвленных пространств, соединенных между собой туннелями. В пещере образовались несколько песчаниковых столпов и столбов, пишет портал Visit Dundaga.

Пещеры Лиепниеквалка или Пелданга были раскопаны и расчищены в 1988 году, однако увидеть их можно только снаружи, так как самые глубокие ходы заполнены песком. Также есть площадка для пикника и информационный стенд. Они находятся на 10-м километре дороги Дундага-Гибзде.

Фотографии этого пещерного лабиринта сделал фотограф Гинтс Муценикс.

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