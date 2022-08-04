Литовская компания планирует строительство нового комплекса оздоровления и отдыха в Юрмале

За несколько лет комплекс Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") успел стать визитной карточкой Паланги и попасть в Книгу Рекордов Гиннеса, в номинации самое большое количество бассейнов (16), действующих под одной крышей.

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В 2020 году комплекс Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") был удостоен "Приза экспорта Литвы" за привлечение рекордного потока туристов в Западный регион страны и применение инноваций в своей дейтельности. В ближайшее время компания планирует начать серьезный бизнес в Латвии.

- Первое предложение о строительстве нового комплекса в Юрмале мы получили еще несколько лет назад, - рассказывает генеральный директор Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") Ричардас Йовайша. – Пандемия внесла коррективы в осуществление проекта, сейчас мы готовы приступить к его развитию.

По словам Ричардаса Йовайши, на данный момент, рассматривается несколько площадок для большого старта в Юрмале, которые предлагает как местное самоуправление, так и частный бизнес.

- Если первоначально мы оценивали вложение инвестиций в строительство комплекса оздоровления и отдыха в районе бывшего юрмальского парка "Немо", то теперь количество инвестиционных предложений выросло. Сейчас изучаем несколько дополнительных проектов, чтобы принять оптимальное решение. Уже в пятницу, 5 августа, открываем офис Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") в центре Риги на улице Бривибас, 52. Ситуация складывается так, что наши специалисты проводят все больше дней в Латвии, и мы поняли, что нам нужен свой дом, - говорит Ричардас Йовайша.

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По словам инвестора, место возведения комплекса требует досконального изучения особенно в нынешних условиях постоянного увеличения цен на энергоресурсы, на воду, на практически все показатели.

- Несмотря на то, что большинство отдыхающих ассоциируют Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") с Палангой, мы находимся в трех километрах от курорта, и официально не попадаем под юрисдикцию этого самоуправления. Именно выбор правильного места позволил нам значительно сократить и сокращать затраты на инфраструктуру. У нас свои скважины, как пресной, так и минеральной термальной воды, свое месторождение лечебной грязи (сапропеля), своя система очистки и фильтрации воды, наконец, свое отопление. Эти факторы существенно помогают нам преодолевать вызовы, с которыми все мы в последнее время сталкиваемся, и обсуждать новые инвестиции, - поясняет Ричардас Йовайша.

Возможности Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") в Паланге позволяют принимать до 200 тысяч отдыхающих в год. В годы пандемии был отмечен возросший интерес к объекту со стороны жителей Латвии. На данный момент, каждый пятый гость приезжает сюда именно из Латвии. Осуществляются и организованные туры.

- До открытия Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") в Паланге излюбленным местом отдыха многих наших туристов был центр отдыха в Миколайки, - рассказывает Галина Сороко, глава латвийской туристической компании SIBUS Ceļojumi, -- Могу сказать, что сейчас мнения разделились и многие с удовольствием ездят в этот комплекс в Литве. Среди того, что подкупает: ночлег не только в гостинице, но и в бревенчатых виллах, возможность взять с собой домашнее животное, разумеется, шикарный комплекс бассейнов, янтарная баня, хорошее питание. Каждый здесь точно найдет что-то для себя. Кто оздоравливающие процедуры, кто более активный отдых.

Как говорит Ричардас Йовайша, в Юрмале его команда не хочет кардинально менять действующий проект и планирует построить комплекс максимально похожий на нынешний в Литве. В 2015 году инвестиции в литовский проект составили 10 миллионов евро, на латвийский заложена сумма в 25 миллионов евро и выше. Общее количество обслуживющего персонала от врачей до работников кухни – более 300 человек.

Глава Natura Termo SPA ("Atostogu parkas") нисколько не сомневается в успешности латвийского проекта, и в честь первой фазы его осуществления приглашает всех заинтересованных в полноценном отдыхе, как постоянных клиентов, так и новых, в пятницу, 5 августа с 12.00 до 20.00 на День открытых дверей в новый рижский офис на Бривибас, 52.