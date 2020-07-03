Līvu akvaparks возобновляет работу в полном объеме

С субботы, 4 июля, Līvu akvaparks начинает работать как раньше, сообщила агентству LETA представитель аквапарка Велта Ласмане.

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Аквапарк возобновляет работу после 111 дней полного и частичного простоя. Будут открыты все комплексы и продлено время работы, хотя поток посетителей все равно будет регулироваться.

Līvu akvaparks частично открылся 20 июня. Были доступны уличный пляж, бассейн с волнами и комплекс SPA, а также 65% летних аттракционов.

В течение этих двух недель 49% посетителей были из Латвии, 30% из Эстонии и 14% из Литвы. Также были клиенты из Финляндии, Индии, Норвегии, Польши, Испании, Украины и Германии.