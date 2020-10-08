Лучшие места для прогулок: Топ-10 пешеходных троп вокруг латвийских озер

Наша переменчивая балтийская погода не всегда позволяет отправиться на прогулку, но на выходных дождей пока не обещают. А, значит, самое время выбрать себе место по душе и выбраться на природу. Чтобы не задохнуться в осенней грязи, Тургид предлагает взглянуть повнимательнее на 10 деревянных пешеходных мостков, которые тянутся вдоль озер Латвии.

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Пешеходная тропа вдоль озера Билска



Билска – это небольшой населенный пункт в Смилтенском крае. А самый замечательный природный объект рядом с этим местом – озеро Билска, окрестности которого прекрасно подходят для пеших прогулок.

Foto: DELFI

К озеру легко подъехать, а машину можно оставить на парковке тут же рядом. Пешеходная тропа протянулась вокруг озера, опоясав почти весь водоем. Часть мостков отремонтирована и подходит для прогулок с детскими колясками. Прогуливаясь по ним, можно не только насладиться окружающими видами, но и найти чернику и клюкву.

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.