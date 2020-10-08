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Природная тропа озера Лиелэзерс
Лучшие места для прогулок: Топ-10 пешеходных троп вокруг латвийских озер
Foto: DELFI

Наша переменчивая балтийская погода не всегда позволяет отправиться на прогулку, но на выходных дождей пока не обещают. А, значит, самое время выбрать себе место по душе и выбраться на природу. Чтобы не задохнуться в осенней грязи, Тургид предлагает взглянуть повнимательнее на 10 деревянных пешеходных мостков, которые тянутся вдоль озер Латвии.

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Пешеходная тропа вдоль озера Билска


Билска – это небольшой населенный пункт в Смилтенском крае. А самый замечательный природный объект рядом с этим местом – озеро Билска, окрестности которого прекрасно подходят для пеших прогулок.

Bilskas ezers, Bilska, Smiltenes novads, pastaigu laipa, dabas taka
Foto: DELFI

К озеру легко подъехать, а машину можно оставить на парковке тут же рядом. Пешеходная тропа протянулась вокруг озера, опоясав почти весь водоем. Часть мостков отремонтирована и подходит для прогулок с детскими колясками. Прогуливаясь по ним, можно не только насладиться окружающими видами, но и найти чернику и клюкву.

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.


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Природная тропа озера Лиелэзерс

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Видземе Активный отдых Курземе Национальный парк Кемери Dabas objekti Latvija
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