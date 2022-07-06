Лучшие места для прогулок: Топ-10 пешеходных троп вокруг латвийских озер

Наша переменчивая балтийская погода не всегда позволяет отправиться на прогулку, но есть надежда, что дождей на выходных не будет. А, значит, самое время выбрать себе место по душе и выбраться на природу. Тургид предлагает взглянуть повнимательнее на 10 деревянных пешеходных мостков, которые тянутся вдоль озер Латвии.
Пешеходная тропа вдоль озера Билска
Билска – это небольшой населенный пункт в Смилтенском крае. А самый замечательный природный объект рядом с этим местом – озеро Билска, окрестности которого прекрасно подходят для пеших прогулок.
К озеру легко подъехать, а машину можно оставить на парковке тут же рядом. Пешеходная тропа протянулась вокруг озера, опоясав почти весь водоем. Часть мостков отремонтирована и подходит для прогулок с детскими колясками. Прогуливаясь по ним, можно не только насладиться окружающими видами, но и найти чернику и клюкву.
- Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.
- 1. Природная тропа озера Лиелэзерс
- 2. Тропа у озера Бушниеку
- 3. Пешеходная тропа в Казданге
- 4. Природная тропа озера Слокас
- 5. Деревянные мостки в Катвару
- 6. Природная тропа Элкрага
- 7. Природная тропа Калнансу вокруг Бездонного озера
- 8. Тропа сквозь тростник на озере Каниерис
- 9. Тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере