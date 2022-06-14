Lux Express открывает новый маршрут на остров Сааремаа. Первый рейс состоится 17 июня

17 июня автобусная компания Lux Express открывает новый летний маршрут Тарту-Курессааре, предоставляя жителям Латвии возможность удобно посетить остров Сааремаа из Риги. Новый маршрут согласован с существующим маршрутом Рига-Пярну-Таллинн, создавая тем самым новый летний маршрут Рига-Пярну-Курессааре с пересадкой в Пярну.

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Новый маршрут будет доступен в летний период с 17 июня по 21 августа.

Остров Сааремаа всегда был популярным местом отдыха для жителей Латвии: до пандемии Covid-19 его посещали более 14 000 латвийцев в год. "Мы надеемся, что в этом году на наш остров снова приедут более 10 000 гостей из Латвии. Возможность путешествовать из Риги на Сааремаа с Lux Express определенно поможет нам достичь этой цели", – говорит менеджер по маркетингу Visit Saaremaa Мария Руубас.

Остров Сааремаа особенно дружествен велосипедистам, у которых будет возможность воспользоваться услугой Lux Express по бесплатной перевозке велосипедов, забронировав заранее билеты для велосипедов на сайте luxexpress.eu. Компания сделала возможной бесплатную перевозку до четырех велосипедов в каждом автобусе на всех маршрутах между городами стран Балтии и Варшавой.

Как добраться из Риги в Курессааре?

9.00 Рига -> 11.35 Пярну

12.10 Пярну - > 15.05 Курессааре

16.55 Курессааре - > 19.45 Пярну

19.50 Пярну - > 22.25 Рига

Что посмотреть в Курессааре?

Курессааре – крупнейший город и центр эстонского острова Сааремаа. Гостей города ожидают разнообразные спа-услуги, захватывающими дух природные достопримечательности и богатое историческое наследие. К основным достопримечательностям относятся средневековая Курессаареская епископская крепость и замковый комплекс, Важня, православная церковь Св. Николая, старинный Рыцарский дом, историческая ратуша, Курзал, Ложе Солнца, или кратер метеорита Каали, и Курессаареский парк здоровья.

Скидки на международных маршрутах Lux Express

26% скидка для молодежи в возрасте до 26 лет, 80% скидка для детей в возрасте до 7 лет, 40% скидка для детей в возрасте до 16 лет и 10% скидка для пассажиров старше 60 лет. Билеты можно приобрести на сайте "Lux Express" luxexpress.eu или в мобильном приложении.