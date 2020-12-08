Лыжные трассы попробуют открыть сезон в условиях ограничений из-за Covid-19

В конце этой неделе лыжные трассы Латвии планируют открыть зимний сезон, несмотря на ограничения из-за Covid-19, сообщает LETA.

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Лыжная база Žagarkalns возле Цесиса в понедельник начала производство снега и надеется, что в конце недели можно будет открыть первую трассу. Все ограничения, введённые в связи с пандемией, будут соблюдаться, число лыжников на одной трассе и на одном подъёмнике будет ограничено. Поэтому все, кто хочет покататься, должны предварительно зарегистрироваться в электронной системе и зарезервировать время. Каждый день будет поделен на периоды по два часа, и можно будет выбрать только один из периодов.

В помещении аренды спортивного инвентаря тоже будет ограничено количество человек, а кафе будет работать навынос. В очереди к подъёмнику нужно будет стоять, соблюдая дистанцию два метра. Вне склонов под навесами при необходимости разместят обогреватели, а во время морозов под открытым небом будут разводить костры, чтобы лыжники могли согреться.

Владелец лыжного комплекса Riekstukalns Эрвин Кишуро рассказал агентству LETA, что подготовка к сезону идёт уже несколько дней и включает в себя не только заморозку снега, но и подготовку помещений к новым условиям работы. Число людей в них будет ограничено, а перемещение будет спланировано так, чтобы люди как можно меньше пересекались друг с другом.

Комплекс зимнего отдыха в Энгуре Milzkalns тоже планирует открыть новый сезон, будет работать несколько трасс при соблюдении ограничений.

Трасса Lemberga hute в Вентспилсе пока не планирует открываться, так как после минусовых температур ожидается потепление.