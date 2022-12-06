Лыжный сезон открыт: где в Латвии уже можно покататься на лыжах и санках?
Foto: Publicitātes foto

Пока одни жалуются на холод и скользкие тротуары, другие с нетерпением ждут начала лыжного сезона. И надо сказать, что он уже начался! Хотя неизвестно, как долго мы будем наслаждаться зимней погодой, в планах латвийских горнолыжных трасс открыть сезон, радуя всех любителей активного отдыха.

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"Озолкалнс" (Ozolkalns)

В Драбешской волости Аматского уезда есть лыжная трасса, где каждый может насладиться зимним отдыхом. Любители более острых ощущений могут попробовать здесь самые длинные в Латвии трассы для горных лыж и сноуборда (самая длинная трасса достигает 500 метров, а перепад высот достигает 80 метров). Всего в "Озолкалнсе" доступно четыре трассы: для лыжников и сноубордистов, а также для детей.

Любители немного более неторопливого отдыха могут насладиться чарующими зимними видами и согревающими напитками в расположенном здесь же кафе.

Время работы: среда-пятница с 14:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00. Больше информации здесь.

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"Гайзинькалнс" (Gaiziņkalns)

Самая высокая вершина Латвии также ждет первых лыжников. Также открыта трасса Mazais Golgāts, предназначенная для начинающих. Здесь можно научиться как навыкам катания на горных лыжах, так и первым трюкам на сноуборде. Также открыта трасса Lielais Golgāts, которая больше подходит уже опытным лыжникам. Длина трассы составляет 320 метров, а перепад высот — 61 метр. Немного адреналина и свежего воздуха гарантированы.

Конечно же, в "Гайзинькалнсе" подумали и о том, как восстановить силы после катания, поэтому у подножия холма есть уютное кафе, где можно насладиться широким ассортиментом блюд и напитков.

Время работы: по субботам с 10:00 до 22:00, по воскресеньям с 10:00 до 20:00, в будние дни с 15:00 до 22:00. Дополнительная информация здесь.

"Милзкалнс" (Milzkalns)

"Милзкалнс", расположенный в Смарденской волости Тукумского края, открылся буквально на днях – 3 декабря. Режим работы в ближайшую неделю: 6 декабря с 14:00 до 22:00, 7–9 декабря с 12:00 до 22:00, 10 декабря с 10:00 до 22:00 и 11 декабря с 10:00 до 21:00.

В "Милзкалнсе" 11 трасс разной длины и степени сложности, где найти для себя что-то подходящее могут как опытные лыжники, так и совсем новички. Самые длинные трассы достигают 320 метров, а гуру сноуборда могут попробовать широкие и удобные трамплины. Те, кто хочет спокойного отдыха, тоже могут отправиться в "Милзкалнс", потому что здесь есть трассы, где, катаясь в неторопливом темпе, можно насладиться природными видами. Больше информации здесь.

"Межиниеки" (Mežinieki)

Центр зимних видов спорта находится всего в двух километрах от Алуксне. "Межиниеки" предлагает воспользоваться трассами для беговых лыж. Доступны дистанции разной протяженности - 1, 2, 3 и 5 километров. На трехкилометровом круге трасса освещается по вторникам, средам, четвергам и пятницам до 20:00. Дополнительная информация здесь.

"Эглюкалнс" (Egļukalns)

В Даугавпилсском крае неподалеку от Свенте на днях заработала и "Эглюкалнс", расположенный на самом высоком холме Аугшземской возвышенности. Горнолыжная база предлагает посетителям попробовать слаломные, семейную и "сноутюбинговую" трассы. Так что занятие по душе найдут себе как опытные лыжники, для которых предназначены Красная и Черная трассы, так и новички или семьи с детьми, которые просто приехали получить удовольствие от активного отдыха на природе.

С другой стороны, если кто-то не хочет пробовать даже семейную трассу, то может спокойно расслабиться в местном кафе, наслаждаясь хорошей погодой. Дополнительная информация здесь.

"Жагаркалнс" (Žagarkalns)

В "Жагаркалнсе" сезон начался 4 декабря. После двух сезонов, во время которых как горнолыжная база, так и ее посетители вынуждены были соблюдать определенные ограничения, "Жагаркалнс" возвращается к нормальной жизни. Время на горе больше не нужно бронировать заранее, как и покупать билеты. Оплатить подъемники, прокат снаряжения и услуги инструктора можно на месте в кассе наличными или платежной картой. Работает аренда и услуги по обслуживанию инвентаря.



"Жагаркалнс" может похвастаться 12 трассами разной сложности – есть длинные и пологие спуски, а также быстрые и динамичные трассы, подходящие для любителей адреналина. С другой стороны, те, кто не умеет кататься на лыжах и сноуборде, могут пройти обучение в профессиональной лыжной школе. Дополнительная информация здесь.

Reiņa trase

На Reiņa trase сезон открылся 4 декабря: как указано на странице лыжной базы в Facebook, открыта правая сторона от главной трассы с одним подъемником. Доступны также услуги лыжного инструктора, прокат снаряжения и кафе.

На этой неделе база работает каждый день: 6-8 декабря с 15:00 до 21:00, 9 декабря с 15:00 до 22:00, 10 декабря с 10:00 до 22:00 и 11 декабря с 10:00 до 19:00. Дополнительная информация здесь.

Лыжный сезон открыт: где в Латвии уже можно покататься на лыжах и санках?
Foto: Publicitātes foto

"Риекстукалнс" (Riekstukalns)

Сезон в "Риекстукалнсе" начинается сегодня, 6 декабря. Будет открыта главная трасса, трасса Хобби, а также трасса для начинающих. Доступны услуги лыжного инструктора (нужно бронировать заранее по телефону 26220000), а также прокат снаряжения и кафе.

К сожалению, Саночная горка и трасса для беговых лыж в этом сезоне работать не будут. В "Риекстукалнсе" продолжают делать снег и готовить остальные трассы к открытию, но пока они тоже не действуют.

Время работы: понедельник с 14:00 до 22:00, вторник-пятница с 11:00 до 22:00, суббота с 09:00 до 22:00, воскресенье с 09:00 до 21:00. Дополнительная информация здесь.

"Шляпа Лембергса" (Lemberga hūte)

На сайте лыжной горки "Шляпа Лембергса" в Вентспилсе пока можно найти лишь одно предложение, касающееся предстоящего сезона – с 7 декабря будут открыты трасса для начинающих и санная горка. Дополнительную информацию можно найти здесь.

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