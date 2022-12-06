Лыжный сезон открыт: где в Латвии уже можно покататься на лыжах и санках?

Пока одни жалуются на холод и скользкие тротуары, другие с нетерпением ждут начала лыжного сезона. И надо сказать, что он уже начался! Хотя неизвестно, как долго мы будем наслаждаться зимней погодой, в планах латвийских горнолыжных трасс открыть сезон, радуя всех любителей активного отдыха.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Озолкалнс" (Ozolkalns)

В Драбешской волости Аматского уезда есть лыжная трасса, где каждый может насладиться зимним отдыхом. Любители более острых ощущений могут попробовать здесь самые длинные в Латвии трассы для горных лыж и сноуборда (самая длинная трасса достигает 500 метров, а перепад высот достигает 80 метров). Всего в "Озолкалнсе" доступно четыре трассы: для лыжников и сноубордистов, а также для детей.

Любители немного более неторопливого отдыха могут насладиться чарующими зимними видами и согревающими напитками в расположенном здесь же кафе.

Время работы: среда-пятница с 14:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00. Больше информации здесь.

"Гайзинькалнс" (Gaiziņkalns)

Самая высокая вершина Латвии также ждет первых лыжников. Также открыта трасса Mazais Golgāts, предназначенная для начинающих. Здесь можно научиться как навыкам катания на горных лыжах, так и первым трюкам на сноуборде. Также открыта трасса Lielais Golgāts, которая больше подходит уже опытным лыжникам. Длина трассы составляет 320 метров, а перепад высот — 61 метр. Немного адреналина и свежего воздуха гарантированы.

Конечно же, в "Гайзинькалнсе" подумали и о том, как восстановить силы после катания, поэтому у подножия холма есть уютное кафе, где можно насладиться широким ассортиментом блюд и напитков.

Время работы: по субботам с 10:00 до 22:00, по воскресеньям с 10:00 до 20:00, в будние дни с 15:00 до 22:00. Дополнительная информация здесь.

"Милзкалнс" (Milzkalns)

"Милзкалнс", расположенный в Смарденской волости Тукумского края, открылся буквально на днях – 3 декабря. Режим работы в ближайшую неделю: 6 декабря с 14:00 до 22:00, 7–9 декабря с 12:00 до 22:00, 10 декабря с 10:00 до 22:00 и 11 декабря с 10:00 до 21:00.

В "Милзкалнсе" 11 трасс разной длины и степени сложности, где найти для себя что-то подходящее могут как опытные лыжники, так и совсем новички. Самые длинные трассы достигают 320 метров, а гуру сноуборда могут попробовать широкие и удобные трамплины. Те, кто хочет спокойного отдыха, тоже могут отправиться в "Милзкалнс", потому что здесь есть трассы, где, катаясь в неторопливом темпе, можно насладиться природными видами. Больше информации здесь.

"Межиниеки" (Mežinieki)

Центр зимних видов спорта находится всего в двух километрах от Алуксне. "Межиниеки" предлагает воспользоваться трассами для беговых лыж. Доступны дистанции разной протяженности - 1, 2, 3 и 5 километров. На трехкилометровом круге трасса освещается по вторникам, средам, четвергам и пятницам до 20:00. Дополнительная информация здесь.

"Эглюкалнс" (Egļukalns)

В Даугавпилсском крае неподалеку от Свенте на днях заработала и "Эглюкалнс", расположенный на самом высоком холме Аугшземской возвышенности. Горнолыжная база предлагает посетителям попробовать слаломные, семейную и "сноутюбинговую" трассы. Так что занятие по душе найдут себе как опытные лыжники, для которых предназначены Красная и Черная трассы, так и новички или семьи с детьми, которые просто приехали получить удовольствие от активного отдыха на природе.

С другой стороны, если кто-то не хочет пробовать даже семейную трассу, то может спокойно расслабиться в местном кафе, наслаждаясь хорошей погодой. Дополнительная информация здесь.

"Жагаркалнс" (Žagarkalns)

В "Жагаркалнсе" сезон начался 4 декабря. После двух сезонов, во время которых как горнолыжная база, так и ее посетители вынуждены были соблюдать определенные ограничения, "Жагаркалнс" возвращается к нормальной жизни. Время на горе больше не нужно бронировать заранее, как и покупать билеты. Оплатить подъемники, прокат снаряжения и услуги инструктора можно на месте в кассе наличными или платежной картой. Работает аренда и услуги по обслуживанию инвентаря.



"Жагаркалнс" может похвастаться 12 трассами разной сложности – есть длинные и пологие спуски, а также быстрые и динамичные трассы, подходящие для любителей адреналина. С другой стороны, те, кто не умеет кататься на лыжах и сноуборде, могут пройти обучение в профессиональной лыжной школе. Дополнительная информация здесь.

Reiņa trase

На Reiņa trase сезон открылся 4 декабря: как указано на странице лыжной базы в Facebook, открыта правая сторона от главной трассы с одним подъемником. Доступны также услуги лыжного инструктора, прокат снаряжения и кафе.

На этой неделе база работает каждый день: 6-8 декабря с 15:00 до 21:00, 9 декабря с 15:00 до 22:00, 10 декабря с 10:00 до 22:00 и 11 декабря с 10:00 до 19:00. Дополнительная информация здесь.

Foto: Publicitātes foto

"Риекстукалнс" (Riekstukalns)

Сезон в "Риекстукалнсе" начинается сегодня, 6 декабря. Будет открыта главная трасса, трасса Хобби, а также трасса для начинающих. Доступны услуги лыжного инструктора (нужно бронировать заранее по телефону 26220000), а также прокат снаряжения и кафе.

К сожалению, Саночная горка и трасса для беговых лыж в этом сезоне работать не будут. В "Риекстукалнсе" продолжают делать снег и готовить остальные трассы к открытию, но пока они тоже не действуют.

Время работы: понедельник с 14:00 до 22:00, вторник-пятница с 11:00 до 22:00, суббота с 09:00 до 22:00, воскресенье с 09:00 до 21:00. Дополнительная информация здесь.

"Шляпа Лембергса" (Lemberga hūte)

На сайте лыжной горки "Шляпа Лембергса" в Вентспилсе пока можно найти лишь одно предложение, касающееся предстоящего сезона – с 7 декабря будут открыты трасса для начинающих и санная горка. Дополнительную информацию можно найти здесь.