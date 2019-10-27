Магические ФОТО: Прекрасное осеннее утро в Национальном парке "Кемери"

Большое Кемерское болото прекрасно в любое время года и дня, но особенно магически оно выглядит на рассвете. DELFI Tūrismagids предлагает полюбоваться этим болотом в первых лучах осеннего солнца. Природную красоту запечатлел фотограф Марис Пилатс.

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