Маршрут длиной в лето. Латвийские замки и поместья ждут гостей

1 мая в Латвии стартовала десятая акция "Посети латвийские замки и поместья 2022". В этом году в ней принимают участие 60 замков и поместий.

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Многие из них в последнее время претерпели серьезные изменения – смену владельцев, консервацию, реновацию и другие масштабные преобразования. Среди них замки в Добеле, Цесвайне, Алуксне, Яунауце, Крустпилсе, Лиелстраупе, Падуре, Сигулде и Стамериене. Есть среди участников и новички: поместья Яунладе и Лиелборне, а также Добельский, Рундальский, Тиньгерский, Варкавский и Вецмемельский замки.

Как говорят в Латвийской ассоциации замков и поместий, в этом году для гостей готовится полноценная познавательно-развлекательная программа. Например, уже 6 мая в Скайсткалненском поместье гостей ждет "Весна в Шенберге". Малпилское поместье 8 мая предложит бесплатную игру на ориентирование с фотографиями, в Краславском замке будет доступна коллекция фарфоровых кукол Ольги Грибуле, а Унгурмуйжа 21 мая будет встречать гостей концертной программой с участием Айвара Херманиса и Вячеслава Митрохина.

Подробная информация об акции и программе мероприятий доступна на сайте ассоциации www.pilis.lv. Организаторы также отмечают, что перед посещением будет нелишним убедиться, что замок или поместье открыты и там не проходит закрытое мероприятие.

Об акции



Кампания организована Латвийской ассоциацией замков и поместий в сотрудничестве с Латвийским агентством инвестиций и развития. В акции могут принять участие все жители Латвии, которые с 1 мая до 30 сентября посетят определенные места и получат соответствующую отметку в контрольном листе (его можно скачать на сайтах www.pilis.lv, www.latvia.travel или распечатать в любом из пунктов проведения кампании). Посетители должны набрать не менее 30 отметок и представить заполненный контрольный лист в любом из замков, усадеб или отправить его в электронном виде (сканирование, фотографирование) на адрес akcija@pilis.lv до 30 сентября. Каждый посетитель может представить только один регистрационный контрольный лист для участия в розыгрыше призов и приглашений на завершающий акцию бал.