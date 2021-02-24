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Поместье Дидрихштейн
Маршрут на выходные: 10 самых красивых замков и усадеб Даугавпилсского края
Foto: Daugavpils novada pašvaldības tūrisma aģentūras "TAKA" arhīvs

Количество усадеб в Латвии исчисляется сотнями, и довольно значительная их часть находится в Даугавпилсском крае. Некоторые их них отреставрированы и находятся в прекрасном состоянии, а некоторые – все еще ждут свой очереди. Тургид предлагает познакомиться с десятью из них.

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Червонка – сказочный замок из Латгалии


Мало какое поместье в Латвии сохранилось до наших дней без повреждений. И ещё меньше таких, которые выглядят так хорошо, как господский дом Вецсалиенского поместья. Некоторые говорят – Червонка. Возможно, что второе название имеет отношение к обозначению красного цвета в польском языке, так как красивый неоготический замок построен из красных кирпичей.

Строительство началось в начале 80-х годов 19 века и длилось 3 года. Кирпичи везли из местных печей, известь обжигали из доломита, добытого на берегах Даугавы. Рядом с замком расположен парк, в котором растут 14 видов экзотических деревье. На обочине дороги находится каретный дом, перед его дверями расположены два больших фонаря, а на окнах темно-синие занавески, пишет портал visitdaugavpils.lv.

Маршрут на выходные: 10 самых красивых замков и усадеб Даугавпилсского края
Foto: visitdaugavpils.lv

Главное здание покрыто крутой двускатной крышей, а уникальный облик дому придает башня, мезонины и оконные арки разных форм. Декор большого зала и круглых окон второго этажа объединён. Это три внушительные стрельчатые арки, поддерживаемые колоннами, которые выделяют эту часть фасада среди других. Сохранился витраж окна кабинета барона и большой зал с роскошным потолком. Считается, что раньше в замке было 40 комнат.

  • Подробнее прочитать про историю замка и посмотреть его фотографии можно ЗДЕСЬ.



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Поместье Дидрихштейн

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Tags

Поместья и замки Латвии Латгалия Мызы и замки Латвии Pilis un muižas Daugavpils Latvija
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