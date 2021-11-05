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Замок Улдевена – крепость древних латышей
Маршрут выходного дня: 10 мест вдоль Даугавы, которые обязательно нужно увидеть
Foto: Коллаж DELFI

Суббота и воскресенье, пожалуй, единственные дни на неделе, когда большинство из нас может позволить себе расслабиться и отдохнуть. И если у вас закончились идеи о том, как это можно сделать, а семья, родня или друзья активно намекают, что пора куда-нибудь поехать, развеяться, то у нас есть отличный маршрут выходного дня (или выходнЫХ днЕЙ) вдоль Даугавы, который можно проехать целиком "как есть" или по частям – это уж как вам захочется.

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Составленный нами маршрут начинается на правом берегу Даугавы, на полуострове Доле. Затем вас ждут две остановки в Лиелварде (одна у замка Улдевена, вторая – в лиелвардском парке), прогулка по дендрарию в Скривери, разглядывание развалин замка в Кокнесе и поездка до Екабпилса. В Екабпилсе – по плану – вам придется переехать на другой берег Даугавы и совершить поездку обратно в Ригу, по дороге останавливаясь для того, чтобы посмотреть на Селпилсское городище и затонувший Стабурагс, погулять по парку усадьбы Линдес и – в самом конце – задержаться возле Даугмальского городища.

Даугмальское городище станет последней вашей остановкой перед Ригой, после которой можно с чувством выполненного долга возвращаться домой. Общее время в дороге – 3 часа 40 минут. Ну а сколько вы потратите на осмотр достопримечательностей – решать только вам.

Впрочем, совсем не обязательно устраивать целый тур по расположенным около Даугавы местам – можно посетить все их по очереди, или же захватить лишь пару-тройку из них, наиболее вам приглянувшихся.

Тем более, что достойных посещения мест около Даугавы совершенно точно больше десяти упомянутых в этом материале. И если вам кажется, что мы что-то пропустили, то напишите нам и мы обязательно расскажем и о других достойных посещения объектах.

И напоследок, напоминаем, что в связи с действующим в Латвии до 15 ноября локдауном, часть этих объектов может быть закрыта для посещения. Поэтому, прежде чем отправиться в какое-то место – проверьте, работает ли оно в данный момент. В качестве примеров можно привести замок Улдевена и Крустпилсский замок, которые пока посетителей не принимают.

Итак, поехали:

(Полу)Остров Доле


Маршрут выходного дня: 10 мест вдоль Даугавы, которые обязательно нужно увидеть
Foto: Publicitātes foto

Наше путешествие можно начать, не выезжая из Риги – с полуострова Доле. Полуостров Доле когда-то был самым большим островом Даугавы, а полуостровом, да еще и частично подтопленным, он стал после строительства Рижской ГЭС. Если раньше он был длиной 9 километров и шириной 3,5 километра, то теперь его "габариты" уменьшились до 5,2 на 2,5 км.

В древних источниках Доле назывался Королевским островом (insula regis). Название "Доле" (на немецком Dahlen) возможно появилось в связи с именем владельца замка Вецдоле в 13-м веке Долена (Dolen), пишет портал visit.salaspils.lv.

Полуостров известен как место детства экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. А теперь там организован природный парк "Остров Доле" площадью более 1 тыс. га, входящий в особо охраняемую европейскую территорию "Natura 2000", что говорит о наличии массы редких животных (в данном случае птиц) и растений.

Маршрут выходного дня: 10 мест вдоль Даугавы, которые обязательно нужно увидеть
Foto: Publicitātes foto

Отдельного внимания заслуживает и музей Даугавы, который находится в замке, построенном в конце XIX века. Кроме того, возле замка расположено и впечатляющее обнажение доломитовых пород. Посетители острова могут увидеть 12-метровую типичную верхнедевонскую осадочную породу, слои которой сформировались 350 миллионов лет назад. Весной прошлого года здесь проложили красивую природную тропу.

  • Дополнительно почитать про остров можно ЗДЕСЬ.

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Замок Улдевена – крепость древних латышей

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Кокнесе Маршрут выходного дня Лиелварде Поместья и замки Латвии Активный отдых Екабпилс Земгале Мызы и замки Латвии
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