Маршрут выходного дня: 10 самых красивых мест от Юрмалы до Колки, которые обязательно стоит посетить

Суббота и воскресенье, пожалуй, единственные дни на неделе, когда большинство из нас может позволить себе расслабиться и отдохнуть. И если у вас закончились идеи о том, как это можно сделать, а семья, родня или друзья активно намекают, что пора куда-нибудь поехать, развеяться, то у нас есть отличный маршрут выходного дня (или выходнЫХ днЕЙ), который можно проехать целиком "как есть" или по частям – это уж как вам захочется.

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Составленный нами маршрут начинается с природной тропы Купскалну. Затем вас ждет остановка в Рагациемсе, где можно посмотреть на рагациемский привоз и дойти до маяка, прогулка по дендрарию в Лачупите, наблюдение за лошадьми на озере Энгурес, камни в Калтене, еще одна природная тропа в Рое и на Белой дюне, а также спуск к морю по тропе Эважу. Поездка до Колки займет у вас в среднем 2,5 часа, а сколько вы потратите на осмотр достопримечательностей – решать вам.

Впрочем, совсем не обязательно устраивать целый тур по расположенным вдоль берега Рижского залива местам – можно посетить все их по очереди, или же захватить лишь пару-тройку из них, наиболее вам приглянувшихся. Тем более, что мы, например, не упомянули природную тропу на озере Слокас или тропу сквозь тростник на озере Каниерис или еще одну Белую дюну и тропу в Плиеньциемсе или Мерсрагский маяк. Мы не написали об этих местах не потому, что они не достойны посещения (как раз наоборот), а потому что вместить все в одну поездку не представляется нам сколько-нибудь реальным. Но вы всегда можете доехать до них в другой день.

А пока – природная тропа Купскалну ждет вас (и нас) и до встречи на Колке!

Природная тропа Купскалну





Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Эта тропа была создана в 2005 году. Она находится на границе Лапмежциемса и Бигауньциемса и выглядит как мосток из деревянных дощечек вдоль реки Силиньупе, который ведет к морю, где можно увидеть старый мол Лапмежциемса.



Прямо сейчас, прогуливаясь по тропе, можно увидеть множество утят, которые под руководством мамы-утки плавают по речке в поисках еды. Ближе к берегу гнездятся лебеди, которых можно увидеть не только возле старого мола, но и восседающих на деревьях на противоположном берегу речки. Сам же мол оккупировали бакланы, которые честно делять его с чайками.

Тропа небольшая, всего 500 метров, но прогулку можно продлить, прогулявшись вдоль берега моря в любую сторону.

Дополнительно посмотреть на тропу можно ЗДЕСЬ.



