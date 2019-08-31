Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Алуксне

У Алуксненского края богатая история. Познакомиться с ней можно не только в музеях, но и буквально на каждом шагу. DELFI Tūrismagids предлагает отправиться на прогулку по этой жемчужине Северного Видземе. А чтобы знакомство с краем получилось более полным, мы составили для вас путеводитель.

Парк Алуксненского поместья и парк Темплякална

Если вы хотите оправиться на прогулку по красивому парку, то у вас есть выбор – парк Алуксненского поместья или парк Темплякална.

Foto: Alvits Grīvnieks

Парк Алуксненского поместья находится в самом сердце города. В свое время здесь был один из самых богатых дендрариев в Балтии. В парке большое собрание малых архитектурных форм: павильон Помоны, Гранитный обелиск, Птичий павильон, Круглый и Овальный фонтаны, а также говорящий фонарь-указатель, который на трех языках призывает туристов отправиться в мавзолей баронов Фитингхофов и узнать историю парка.

Foto: Alvits Grīvnieks

Темплякалнс — высочайшая точка Алуксне (217 м над уровнем моря). На вершине холма расположена ротонда "Храм славы", которую в 1807 году возвели по приказу барона фон Фитингхофа. В прошлом году в парке создали шесть благоустроенных мест для рыбалки и отдыха.