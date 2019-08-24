Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Бебрене

Хотите совершить поездку по Латвии, побывав в красивом и интересном месте, не испорченном толпами туристов? Тогда поезжайте в Бебрене, которое находится вдали от больших дорог, в 195 км от Риги, возле границы с Литвой. О том, чем там заняться и что посмотреть, рассказывает DELFI Tūrismagids.
Поместье графов Плятеров-Зибергов
Ансамбль Бебренского поместья является одним из немногих в Селии, в котором полностью сохранились все элементы усадьбы 19-го века – господский дом, здание кухни, дом управляющего, домик над ледовым погребом, дом садовника с фруктовыми погребами, дом для слуг, конюшня, а также парк с воротами и забором.
Главное здание замка построено в стиле французского ренессанса. До наших дней оно дошло в немного преобразованном виде: в 1960 году на месте мансарды был построен третий этаж.
Посетители могут осмотреть как комплексом поместья с парком, так и Бебренскую римско-католическую церковь. Особые сюрпризы ожидают в замковых подвалах! У замкового кучера можно заказать прогулку в карете и катание на лошадях.
Тел.: +371 65444937, +371 20205948 или +371 20219770
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