Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Бебрене

Хотите совершить поездку по Латвии, побывав в красивом и интересном месте, не испорченном толпами туристов? Тогда поезжайте в Бебрене, которое находится вдали от больших дорог, в 195 км от Риги, возле границы с Литвой. О том, чем там заняться и что посмотреть, рассказывает DELFI Tūrismagids.

Поместье графов Плятеров-Зибергов

Foto: Viktors Malaševskis

Ансамбль Бебренского поместья является одним из немногих в Селии, в котором полностью сохранились все элементы усадьбы 19-го века – господский дом, здание кухни, дом управляющего, домик над ледовым погребом, дом садовника с фруктовыми погребами, дом для слуг, конюшня, а также парк с воротами и забором.

Главное здание замка построено в стиле французского ренессанса. До наших дней оно дошло в немного преобразованном виде: в 1960 году на месте мансарды был построен третий этаж.

Foto: Viktors Malaševskis

Посетители могут осмотреть как комплексом поместья с парком, так и Бебренскую римско-католическую церковь. Особые сюрпризы ожидают в замковых подвалах! У замкового кучера можно заказать прогулку в карете и катание на лошадях.

Тел.: +371 65444937, +371 20205948 или +371 20219770

