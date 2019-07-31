Маршрут выходного дня: Десять причин посетить Даугавпилс

Даугавпилс гордится своим земляком Марком Ротко (1903 - 1970) – всемирно известным американским художником, который является ведущим представителем абстрактного экспрессионизма и основателем живописи цветового поля. В Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко можно осмотреть оригиналы и репродукции выдающегося художника и это единственная постоянная ретроспектива художника в Европе. Совсем недавно состоялась смена экспозиции оригиналов и сейчас в Даугавпилсе можно осмотреть 5 оригинальных полотен, отражающие различные периоды творческого развития художника.