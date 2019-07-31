Маршрут выходного дня: Десять причин посетить Даугавпилс

Даугавпилс поражает гостеприимством и искренностью людей, своими потрясающими видами и уникальными туристическими предложениями. А вот 10 причин, почему вам обязательно стоит посетить Даугавпилс хотя бы раз в жизни.
Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко
Даугавпилс гордится своим земляком Марком Ротко (1903 - 1970) – всемирно известным американским художником, который является ведущим представителем абстрактного экспрессионизма и основателем живописи цветового поля. В Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко можно осмотреть оригиналы и репродукции выдающегося художника и это единственная постоянная ретроспектива художника в Европе. Совсем недавно состоялась смена экспозиции оригиналов и сейчас в Даугавпилсе можно осмотреть 5 оригинальных полотен, отражающие различные периоды творческого развития художника.
- 1. Даугавпилсская крепость
- 2. Экскурсия на ретротрамвае
- 3. Особенное меню
- 4. Музей шмаковки
- 5. Смотровая площадка в башне дроболитейного завода
- 6. Даугавпилсский центр гончарного искусства
- 7. Латгальский зоосад
- 8. Спидвей
- 9. Конфеты от Никулина
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