Маршрут выходного дня: Екабпилс — дитя двух берегов Даугавы

В 143 км от Риги находится Екабпилс — город, который раньше состоял из двух городов. Об этом и о других любопытных фактах и достопримечательностях Екабпилса рассказывает DELFI Tūrismagids.

Раньше на двух берегах Даугавы находились два города — Екабпилс и Крустпилс. В 1962 году через реку построили мост и города объединились в один Екабпилс. Интересно, что если вы едете в город на автобусе, то нужно брать билет в Екабпилс, а если на поезде — то в Крустпилс.

Крустпилсский замок и башня