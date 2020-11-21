Маршрут выходного дня: городище Лагздене
Foto: F64

Примерно в 20 километрах от Вентспился находится один из самых маленьких городов Латвии – Пилтене. Тем не менее, достопримечательностей здесь хватает и одна из наиболее известных – городище Лагздене.

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В восьми километрах вверх по Венте, по дороге в Злеку, на крутом берегу находится городище Лагздене (также называемое городищем Лагздиена, Лагздине или Лазденское городище), которое привлекает к себе гостей несколькими интересными объектами – трон и смотровая площадка, а также место для пикника – городище понравится и большим, и маленьким.

Деревянная лестница ведет на небольшой холм, где можно расслабиться и насладиться видами на долину реки Вента.


До 1234 года здесь находился замок куршского короля Ламекина. Именно он от имени куршей подписал договор с посланником Папы римского Григория IX основным пунктом которого был факт безоговорочного признания верховенства власти папы Римского над Курсой. В качестве других пунктов в договоре значились необходимость уплаты церковной дани и оказание военной помощи в борьбе с литовцами и земгалами, которые продолжали упорствовать в язычестве.

Маршрут выходного дня: городище Лагздене
Foto: F64

Что еще посмотреть в Пилтене, смотрите ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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