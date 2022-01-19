Маршрут выходного дня. Объекты военного наследия: что посмотреть в Звардской волости?

Продолжая исследовать особенные и интересные места Латвии, на этот раз предлагаем отправиться в волость Зварде в Салдусском крае. Несмотря на то, что этот маршрут в последние годы приобрел популярность среди латвийских туристов, здесь по-прежнему есть много всего интересного и сюда стоит вернуться.

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В советское время большая часть территории Звардской волости была передана для создания аэродрома армии СССР, и до начала 1990-х годов эта территория была закрыта для гражданского населения. Только после ухода вооруженных сил СССР в 1993 году Звардская волость была восстановлена. Теперь руины разрушенных зданий, сохранившиеся до наших дней стали впечатляющим свидетельством прошлого и ярко иллюстрируют трагические страницы нашей истории.

Объекты закрытой зоны армии СССР



Звардская церковь

Foto: Andris Jermuts

Звардская церковь была построена в 1783 году на деньги местных крестьян, курземской знати и курляндского герцога Петера Бирона. Самой щедрой была третья жена Бирона, Доротея. По этой причине на церковной башне был не крест и не петушок, а флюгер с надписью "Dorothea Den 15t November AD 1783".

Во время Великой Отечественной войны крыша и башня церкви были повреждены. Почти полностью церковь была разрушена во время работы советского военного полигона, ведь она находилась в районе, где сбрасывались бомбы. В 1994 году в Звардской церкви прошел первый субботник. С 2000 года основную заботу о церкви взяла на себя Салдусская община Мартина Лютера. Теперь службы проходят здесь летом, а молодые пары часто выбирают это место для бракосочетания.

GPS: 56.560885, 22.632464

Курган

Foto: Andris Jermuts

Бывшая башня наблюдения за воздушными налетами, известная как Курган, была построена в то время, когда Звардской волости еще не было на карте страны. В 1920-е годы здесь находилось новое хозяйство "Вайроги". Курган был создан искусственно из руин "Вайроги" и построек Вецзвардской усадьбы. Корпус нынешней башни сделан из белого кирпича в 1981 году. К сожалению, теперь сохранились только внешние стены башни. С холма открывается прекрасный вид на окружающий пейзаж и закаты здесь особенно красивы. В хорошую погоду с Кургана можно увидеть трубы Мажейкского нефтеперерабатывающего завода.

GPS: 56.564503, 22.625801

Foto: Andris Jermuts

Кладбище в Рители

Кладбище Рители — это старейшее и самое большое кладбище в Звардской волости. Оно появилось в XVIII веке, когда стало запрещено делать захоронения возле церквей. Площадь кладбища составляла около трех гектаров. Когда здесь был военный полигон, мишени для самолетов были расставлены прямо возле кладбища, куда сбрасывались авиационные снаряды. Конечно, в результате кладбище было разрушено и разбомблено. В результате, бульдозеры разровняли землю, чтобы самолеты снова могли летать и сбрасывать бомбы.

Фото: Jana Kalve

21 июля 1990 года состоялась одна из первых акций с требованием к советской армии покинуть территорию Зварде. В Салдусе прошла акция протеста, после которой люди отправились на Рительское кладбище. Участников акции пустили на территорию полигона и они расчистили некоторые могилы и установили белые кресты. В 2008 году активные жители Зварде установили на Рительском кладбище памятный камень с надписью "Извините, что не защитили вас…" (Piedodiet, ka nenosargājām…).

GPS: 56.555669, 22.598230

Руины Керклинской церкви

Foto: Andris Jermuts

Церковь в Керклини была построена в 1641 году владельцем поместья Генрихом фон Денхофом. Изначально это была деревянная церковь, но позже она была перестроена из камня. Под ней была построена гробница из двух частей, где хоронили членов семьи Денхоф и Клейст, которые были следующими владельцами имения. Во время беспорядков 1905 года могилы были разрушены. В 1949 году гробы из усыпальницы перезахоронили возле церкви.

Сама церковь пережила несколько реконструкций. После реконструкции 1895 года в ней было 350 мест, а общине принадлежали два кладбища и десять гектаров земли. В 1929 году прихожане восстановили каменное здание церкви. Они выстроили стены из валунов, а контур здания выложили глиняным кирпичом.

Во время Первой и Второй мировых войн уникальная церковь в стиле барокко была разрушена. После разрушений во время Второй мировой войны, в советское время, храм был ликвидирован и с тех пор церковь не была восстановлена.

GPS: 56.519021, 22.670973