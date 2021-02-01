Место с необычной легендой: усадебный комплекс Спиргуского поместья

В Тукумском районе, недалеко от Слампе, находится Спиргуское поместье – место, окруженное легендами.

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Первые сведения о поместье относятся в 1679 году, но само здание усадьбы было возведено примерно в середине XIX века. Просторный вестибюль, паркетные полы, колонны – со временем здание стало образцом идеальной усадьбы. Судя по имеющимся в Тукумском туристическом информационном центре материалам об этом месте, а именно во втором томе книги "История культуры Тукумского края", подготовленной Тукумским музеем, даже Александр I приезжал сюда изучать сельскохозяйственное искусство.

Территория поместья была большой и включала несколько построек, в том числе конюшню, ферму, где разводили быков, винокурню и красивую водяную мельницу, которая за время своего существования несколько раз горела.

За время существования усадьбы у нее сменилось несколько владельцев, а однажды она даже стала библиотекой, в которой за пользование литературой нужно было платить пять сантимов. К сожалению, усадьба сильно пострадала во время войны: весной 1944 года ее взорвали солдаты Красной Армии.

Foto: F64

Это место окружено несколькими легендами, но одна из них привлекает особое внимание. И это, конечно, затонувший замор барона Спиргуса. Считается, что на том месте, где он ушел под воду, есть столб с надписями, и когда кто-то их прочтет, то замок вновь поднимется из воды. Барон построил на месте затопления новую усадьбу. Каждый год его спрашивали, готова ли она, и каждый раз барон отвечал, что нет. Он боялся, что и новый дом постигнет таже участь. Так каждый год барон строит вокруг поместья новые дома и вскоре на месте усадьбы оказалась настоящая деревня. Интересно, что в 2014 году компания энтузиастов нашла украшенный камень, на котором была выбита надпись: "Памятник дому, который затонул в озере".

Обратите внимание! Спиргуское поместье находится в частной собственности (в настоящее время его части принадлежат нескольким разным владельцам), поэтому владельцы призывают проявить понимание и не посещать усадьбу и ее территорию в настоящее время.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.