Место встречи двух морей: что посмотреть и где побывать на Ливском берегу?

Ливский берег – это, фактически самый край Латвии, дальше только море. Точнее два "моря": Балтийское море (Dižjūra) и Рижский залив (Mazjūra). Ливский берег находится на севере Курземе и представляет собой историческую область, в которой проживают потомки племени ливов. К сожалению, их осталось не так много, но они активно пытаются сохранить свою культуру. Тургид решил вспомнить, ради чего можно отправиться на выходные на Ливский берег, и что интересного там можно увидеть.

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Замок в Дундаге

Foto: Ainars Gaidis

В Дундаге расположен самый большой замок Северного Курземе – Дундагский замок.

Рижский Домский капитул начал строить его в середине XIII века, в 1434 году замок купил Курземский епископ, а с XVI до XX века он принадлежал помещикам Майделам и Остен-Закенам. Замок два раза сгорал, неоднократно перестраивался, в последний раз — после сожжения в 1905 году. С замком связано много сказаний, самое популярное из них — о Зеленой деве.

Foto: Elita Skrupska

В наши дни Дундагский замок является местом масштабных праздников, тут играются свадьбы, проводятся дегустации местных блюд, можно удобно и недорого устроиться на ночлег. В замке находится также Художественная и музыкальная школа.

В одном из помещений можно ознакомиться с галереей бывших владельцев замка, а также с небольшой выставкой фотографий и рисунков, на которых изображены различные этапы строительства замка.