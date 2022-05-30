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Калтенские калвы в Курземе
Метеоритный кратер или кладбище лодок – Шесть уникальных туристических мест в Латвии
Foto: Andris Jermuts

Некоторые достопримечательности не могут пожаловаться на недостаток посетителей, к другим наведываются лишь единицы. Тургид решил напомнить о существовании нескольких, довольно уникальных мест в Латвии. Одни из них очаровывают необычной атмосферой, другие – мифическими историями, а третьи – необычным внешним видом.

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Кладбище лодок в Мазирбе

Все, кто во время отпуска хотят не просто полежать на пляже, но и погулять по окрестностям в поисках интересных мест, могут смело отправляться в расположенное неподалеку от Колки село Мазирбе. Именно здесь можно найти заброшенное лодочное кладбище.

Оно образовалось в 60-х годах прошлого столетия, когда Советская армия пыталась ограничить рыболовство в районе побережья. Лодки не использовались и были оставлены в прибрежных дюнах. По дороге к кладбищу лодок с наружной стороны просматривается Большой сарай сетей.

Метеоритный кратер или кладбище лодок – Шесть уникальных туристических мест в Латвии
Foto: Andris Jermuts

Заброшенное приморское кладбище манит своей необычной атмосферой, поэтому неудивительно, что это место любят и туристы. Найти заброшенное кладбище довольно легко, но с каждым годом природа все больше его поглощает.

  • Посмотреть, как выглядело кладбище лодок в 2019 году можно ЗДЕСЬ.


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Калтенские калвы в Курземе

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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