Метеоритный кратер или кладбище лодок – Шесть уникальных туристических мест в Латвии

Некоторые достопримечательности не могут пожаловаться на недостаток посетителей, к другим наведываются лишь единицы. Тургид решил напомнить о существовании нескольких, довольно уникальных мест в Латвии. Одни из них очаровывают необычной атмосферой, другие – мифическими историями, а третьи – необычным внешним видом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кладбище лодок в Мазирбе

Все, кто во время отпуска хотят не просто полежать на пляже, но и погулять по окрестностям в поисках интересных мест, могут смело отправляться в расположенное неподалеку от Колки село Мазирбе. Именно здесь можно найти заброшенное лодочное кладбище.

Оно образовалось в 60-х годах прошлого столетия, когда Советская армия пыталась ограничить рыболовство в районе побережья. Лодки не использовались и были оставлены в прибрежных дюнах. По дороге к кладбищу лодок с наружной стороны просматривается Большой сарай сетей.

Foto: Andris Jermuts

Заброшенное приморское кладбище манит своей необычной атмосферой, поэтому неудивительно, что это место любят и туристы. Найти заброшенное кладбище довольно легко, но с каждым годом природа все больше его поглощает.