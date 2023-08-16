Милейшие создания: всех желающих приглашают на "Вечер сонь" в Лигатне
Foto: Shutterstock

19 августа всех желающих приглашают на природные тропы Лигатне, где состоится "Вечер сонь". Под руководством экспертов можно будет познакомиться с редким и загадочным семейством млекопитающих из отряда грызунов.

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Посетители мероприятия смогут послушать ведущего латвийского исследователя сонь и эксперта проекта Life for Species Управления охраны природы Валдиса Пилатса, который расскажет об особенностях жизни мелких грызунов, внешне похожие на мышей и белок, а зоолог Занда Сеглиня выступит в роли гида и позволит посетителям познакомиться с сонями, проживающих на Лигатненских природных тропах.

В настоящее время в Латвии обитают три вида сонь — большая, лесная и малая. Почти восемь месяцев в году они проводят в сладком сне, зарывшись в норах, гнездах среди ветвей, под корнями деревьев или под упавшими стволами. Однако в активный период года сони устраивают свои гнезда в дуплах деревьев.

Милейшие создания: всех желающих приглашают на "Вечер сонь" в Лигатне
Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Помимо сонь, посетителям будет предоставлена возможность встретить тех обитателей природных троп Лигатне, которые активны как днем, так и ночью — с бобрами, барсуками и енотовидными собаками.

На мероприятие рекомендуется надеть удобную одежду и подходящую обувь, соответствующую погоде. Представители DAP также рекомендуют взять с собой фонарик.

Купить билет на "Вечер сонь" можно онлайн, а с более подробной информацией ознакомиться на официальном сайте.

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