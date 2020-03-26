Минздрав рассматривает возможность ввести ограничения собраний на природе

В рамках борьбы с распространением коронавирусного заболевания Covid-19, Министерство здравоохранения рассматривает возможность установить ограничения собраний на природе, сообщает агентство LETA.

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Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) указала, что в среду были констатирована местная передача заболевания, поэтому политики рассматривают возможность ввести новые ограничения. В том числе ограничить собрания людей на природе.

Винькеле сказала, что уже в ближайшее время ведомство свяжется с коллегами за границей, чтобы понять, как работают такие ограничения и как их можно контролировать. Она призвала жителей уже на этих выходных потренироваться на случай, если “в природных парках, на взморье и в парках будут ограничения на количество посетителей”.

По словам министра, правительство готово принять такие ограничения и на выходных. Кабинет министров не будет тянуть с новыми ограничениями.

Винькеле призвала жителей для отдыха выбирать такие места, где не будет толпы.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения Covid-19. Вероятно, срок чрезвычайной ситуации будет продлен. На данный момент запрещены все собрания больше 50 человек, а также общественные мероприятия.